福原愛宣佈離婚　微博上為「私事打擾」致歉中國球迷和粉絲

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-07-09 10:39

日本前乒乓球運動員福原愛與台灣籍乒乓球選手江宏傑宣佈正式離婚後，福原愛在微博發文，向中國球迷和粉絲表示抱歉，稱私事（離婚）報道給大家帶來困擾和麻煩。

福原愛7月8日在社交平台微博上發文致歉稱：「一直温暖守護，鼓勵着我並給我力量中國的球迷 粉絲們很抱歉。」她表示：「因為我的私事報道給大家帶來困擾和麻煩，我一定會加油的，感恩不管何時都支持我的家人和朋友們。」

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在福原愛的微博下，不少網友給其加油打氣。有網友還親切稱呼福原愛為「愛醬」「小愛」，並表示「恭喜你，加油，我們永遠支持你」。還有網友稱，「不需要抱歉，這裏跟日本動不動就得謝罪不一樣，你沒有做錯什麼。」

據台灣中時新聞網7月8日消息，福原愛和江宏傑當日發聲明表示，已經結束彼此的婚姻關係。

聲明中稱，「致各位關心我們的朋友們：我們已經結束彼此的婚姻關係，接下來仍會共同監護二位孩子。謝謝大家一直以來的關心，也請求外界給予二位年幼的孩子私人的空間。抱歉個人私事造成紛擾，後續如有惡意捏造、散播不實謠言者，我們亦將追究其法律責任。感謝大家！」

福原愛2016年與同為乒乓球運動員的江宏傑宣佈結婚，成為乒乓球界的「金童玉女」，兩人婚後育有一對子女。

2021年3月初，江宏傑與福原愛鬧婚變。台灣中時新聞網稱，福原愛3月初被日本《周刊文春》爆料已於1月提出離婚，日本《女性SEVEN》則刊出她和一男子在橫濱約會的照片，但福原愛隨後發聲明否認。江宏傑所屬經紀公司華研4月23日證實，江宏傑當天正式向高雄法院訴請離婚，將與福原愛展開離婚官司。

日媒後續也報道福原愛其實長期遭江家霸凌、遭丈夫語言暴力等。

值得一提的是，對於這場婚變，中日兩國網友呈現兩極化態度，在日本，福原愛超越出軌藝人登上日本不倫藝人排行榜，被日本網友唾罵；而在中國，網友則一致力挺福原愛，聲討江宏傑。