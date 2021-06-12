福原愛婚變｜江宏傑未離婚深夜與21歲女網紅視訊　對話內容超曖昧

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-12 11:30

江宏傑日前深夜受21歲師妹木木（林葦妮）之邀，於IG同框直播，只是江宏傑一連線，驚喊：「木木今天先不要、先不要。」木木笑虧：「那你幹嘛按要求（直播）啊！」他才結巴笑說：「沒有、想說…來聊一下啊。」果然口嫌體正直。

只見江宏傑戴著眼鏡、一身居家、趴躺在床上，他透露一雙寶貝兒女已經睡了，木木則開始選出網友對他好奇的提問，第一題是如何處理人生感到無力、做事提不起勁？江宏傑認為每天持續運動可以提振精神，「一定要讓自己動起來」，並透露最近都在家帶小孩，小孩也都跟他一起睡，父兼母職令人欽佩。

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江宏傑與福原愛儘管目前正在訴請離婚，先前2人受訪時，都曾透露不會強迫孩子打桌球，孩子們甚至也不知道媽媽福原愛在桌球界的豐功偉業。昨晚江宏傑也重申孩子不需要會打球，最重要的是「品性要好」，且會百分百支持孩子們想做的事情，若功課不好也不責怪，「那些都不是在人生中特別重要的事情，找到人生方針真的比較重要」，讓木木直呼：「好帥喔！你不要連回答問題都這麼帥好不好？」江宏傑則害羞表示：「大家會嚇到我們這樣。」

同場加映：福原愛婚變︱有臥蠶最猴擒？專家分析福原愛面相 原來是個肉食女（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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