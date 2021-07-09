雲南疫情｜瑞麗再多8宗本土病例　緬甸爆疫致邊境管控壓力劇增

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-07-09 11:10

新冠肺炎疫情持續，與雲南省接壤的緬甸近期的新增確診病例急劇增加。緬甸衛生和體育部周四（8日）公布的數據顯示，過去24小時該國新增確診病例4132宗。 緬甸爆疫也致雲南瑞麗疫情反彈，連日來發現逾20宗本土病例，據雲南衛健委通報，全省周四再多８宗本土病例，同時新增境外輸入確診病例9宗、無症狀感染者2宗。

7月7日0時起，雲南瑞麗對主城區實行封閉管理，所有市民居家隔離。（新華社）

截至周四，雲南省現有確診病例109宗（本土31宗，境外輸入78宗），無症狀感染者17宗（境外輸入），均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

據悉，瑞麗本輪疫情二十多名患者均在姐告社區，瑞麗市市長尚臘邊表示，姐告國門社區三面跟緬甸接壤，對面就是緬甸貿易重鎮木姐市。從上世紀80年代開始，姐告國門社區一直都有很多外國人居住、經商。去年疫情爆發以後，很多人滯留在這裏，姐告的15000名常住人口中，有三分之一都是外籍人員。

7月5日至6日，瑞麗市在瑞麗城區、畹町片區範圍內開展全員核酸檢測。（中新社）

談及瑞麗邊境管控的難度，尚臘邊指出，瑞麗市的邊境特殊，國界線沒有天然屏障，犬牙交錯，瑞麗市的7個鄉鎮，20個抵邊行政村，以及79個村民小組，相當於瑞麗市的68%人口都是抵邊居住，基於這樣的情況，形成了疫情跨境傳播的天然有利條件。隨著境外疫情爆發，尚臘邊坦言，「邊境的防控難度越來越大，壓力也是劇增。」

他強調，為了加強疫情防控，一方面已加強社區還有村寨的管控，實行網格化管理，第二方面是在邊境一線建立好二道防線技防的措施。第三方面是加強對各個村口、各個社區入口的管控，以防一些偷渡人員流入到村寨、社區。

此外，國家衛生健康委副主任李斌周四表示，中國本土的疫情都已經阻斷，現在疫情都是輸入疫情所引發的，所以外防輸入是當前工作的重點。同時要加快疫苗接種工作，提高疫苗接種的人群覆蓋率。