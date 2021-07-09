中國製造｜官方播出「高鐵會師」鳥瞰片　雄安高鐵站料登亞洲第一

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-07-09 21:00

中國再有高鐵最新畫面曝光，官方公開鄭州樞紐高鐵列車會車、復興號智能動車、雄安高鐵站畫面。

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官方央視財經官微7月7日發布復興號進行檢修和清洗的視頻。報道稱，記者探訪位於雄安新區的北京動車段雄安動車運用所，每天奔跑在線路上的復興號要在這裏進行檢修和清洗。

據介紹，復興號出庫48小時後，回家後的第一件事情就是「洗澡」，司機駕駛復興號按指線路，運行至洗車場外等候，與自動清洗機操作人員聯控後，以每小時3公里至5公里的速度通過設備，經過沖、刷、烘等環節，一列8節車廂的復興號完成全車外表自動清洗大概需要5分鐘。

復興號高智能化內景曝光（點擊大圖瀏覽）：

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另據該媒體7月7日發布的視頻，雄安高鐵站是全亞洲最大的高鐵站，相當於66個足球場。官方介紹稱，400根巨型鋼樑完成78米的跨越，超過20,000平方米的候車大廳內，無需一根立柱支撐。全部荷載集中於站台的散射型支柱。最大程度地減少了鋼材的使用量，也是對空間的極致利用。

此外，鄭州高鐵樞紐會車畫面引發輿論關注，諸多中國網友感嘆稱「場面太壯觀」。

中國高鐵近年來一直都是外界關注的焦點。而在中美博弈的背景下，中美基建對比引爆輿論。

此前，美國眾議院前議長、共和黨人金裏奇（Newt Gingrich）還在美國《新聞周刊》網站上發表文章指出，在基建方面，中國的進步與美國的癱瘓對比越來越鮮明，並直言「任何認為美國不進行重大的國內改革，就能與中國競爭的人都是在痴心妄想」。

他對比中美兩國發現，中國的基礎設施正在飛速發展，美國卻仍在為是否擴大基建爭論不休。他警告稱，美國要麼競爭，要麼失敗。

中國基建進展迅猛，美國拜登（Joe Biden）政府誓言將與中國競爭：