中國製造｜打破國外壟斷　「黑黃金」大絲束碳纖維有哪些用途？

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-07-09 12:26

碳纖維技術有森嚴的技術壁壘，迄今為止只有日本、美國等少數發達國家擁有並掌握。《央視財經》7月5日報道，作為化工產品最大的生產國和消費國，中國正不斷突破各項專業技術的壁壘，其中一個例子是被譽為「黑黃金」的大絲束碳纖維。

大絲束碳纖維每束碳纖維根數大於4.8萬根。（上海石化供圖）

據中國石化介紹，在國內碳纖維行業，小絲束碳纖維每束碳纖維基本處於0.1萬根—1.2萬根之間，大絲束碳纖維每束碳纖維根數大於4.8萬根（簡稱48K）。48K大絲束的最大優勢，就是在相同的生產條件下，可大幅度提高碳纖維單線產能和質量性能。

大絲束碳纖維直徑只有頭髮絲的1/50，密度不到鋼的四分之一，強度卻是鋼的7倍至9倍，且具有耐腐蝕特性，因此被稱為「新材料之王」。今年1月4日，上海石化「1.2萬噸/年48K大絲束碳纖維」項目正式開工建設，總投資達35億元（人民幣，下同），標誌著大絲束碳纖維從研發試產、產業化，成功走上規模化生產之路。

碳纖維無人機。（澎湃新聞）

報道指，上海石化研發試產的大絲束碳纖維，破爐而出時一身黑亮，也被稱為「黑黃金」，可廣泛應用於飛機部件、軌道交通原材料、車身製造、風力發電扇葉等。此外，釣魚杆、羽毛球拍這些日常物品也有它的身影。

上海石化碳纖維事業部副總經理李鵬指出，西方國家以及日本的技術領先，但對中國一直實行技術封鎖，而48K碳纖維技術填補了國內的空白。

另一方面，化工產品產量的提高也給中國化工產業帶來巨大利潤。中國石油和化學工業聯合會會長李壽生表示，今年1-5月，中國化工行業營業收入是5.50萬億元，增長約32.8%，利潤是5076.9億元，增長5.6倍，整個運行的情況超出預期。