教育部：暑期託管服務應以看護為主　不得組織集體補課及講授新課

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-09 21:45

據中新網報道，內地教育部近日印發《關於支持探索開展暑期託管服務的通知》（下稱《通知》），引導支持有條件的地方積極探索開展暑期託管服務工作，並指暑期託管服務應以看護為主，不得組織集體補課、講授新課。

《通知》指，地方教育部門要從本地實際出發，鼓勵有條件的學校積極承擔學生暑期託管服務工作，並要與學校積極引導和鼓勵教師志願參與學生暑期託管服務，不得強制，同時對給予適當補助，以及要統籌合理安排教師志願參與託管服務的時間。另一方面，暑期託管服務主要面向確有需求的家庭和學生，並由家長學生自願選擇參加，不得強制，地方教育部門和學校亦要主動向家長宣傳告知具體安排。

《通知》又要求暑期託管服務應以看護為主，開放教室、圖書館、運動場館等資源設施，合理組織提供一些集體遊戲活動、文體活動、閱讀指導、綜合實踐、興趣拓展、作業輔導等服務，不得組織集體補課、講授新課；要堅持公益普惠原則，可參照課後服務相關政策，採取財政補貼、收取服務性收費或代收費等方式籌措經費。若實行服務性收費或代收費，則由地方教育部門商有關主管部門製定收費標準，並向社會公示、做好宣傳工作，學校不得違規收費。

《通知》最後強調，地方教育部門和學校要完善安全管理制度，明確參與託管服務人員安全責任，制定安全應急預案，加強安全衛生教育和常態化新冠肺炎疫情防控工作，消除託管場地安全隱患，確保師生人身安全。