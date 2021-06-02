教育部發布報告　建議香港將普通話教育適度融入考評體系

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-02 14:59

國家教育部周三（2日）召開記者會，發布《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》。 報告分析了香港「兩文三語」的現狀，建議在法律上明確普通話與簡化字的地位，宜將普通話教育適度融入考評體系、粵港合作推進普通話教學。

據悉，這份報告是在國家語委指導下，由國家語委科研中心國家語言服務與粵港澳大灣區語言研究中心依託廣州大學的團隊編寫而成。報告指出，大力推廣國家通用語言文字、構建和諧語言生活、增強語言與國家認同，是粵港澳大灣區語言文字事業的重要任務。

報告提到，建議在法律上明確普通話與簡化字的地位。（視覺中國）

該報告顧問、廣州大學客座教授郭熙指出，報告着重調研了澳門雙官方語言架構的確立和普通話推廣的成效，深圳堅定不移先行先試推廣國家通用語言文字的成就，廣州推進語言文字事業發展的特色工作亮點，以及香港「兩文三語」的實施現狀和問題以及對策等。

在加強國家通用語言文字推廣普及方面，《報告》認為深圳、廣州和珠江三角洲其他城市既要提升整體的國家語言文字應用能力，同時繼續發揮粵方言等漢語方言在地域文化傳承和感情維繫中的作用。而香港則宜將普通話教育作為政策適度融入考評體系，使小學、初中、高中的普通話教育能夠連貫銜接，以此來增強教與學的動力。

報告建議粵港澳三地加強語言人才培養協同規劃。（資料圖片／余俊亮攝）

報告表明，粵港澳三地還需進一步做好語言政策規劃，加強語言與國家認同，挖掘語言資源紅利，做好語言能力和語言服務建設，以更好地服務粵港澳大灣區建設和「一國兩制」事業發展。

他指出，粵港澳大灣區要建成國際一流灣區和世界級城市群，國際語言環境建設和多語種人才儲備必不可少。報告建議，粵港澳三地應加強語言人才培養協同規劃，香港發揮英語輻射英語系國家作用，澳門發揮葡語輻射葡語系國家作用，強化英語和葡語人才培養基地作用，廣州、深圳等面向「一帶一路」沿線國家加強相關多語種外語人才的培養和儲備。

（教育部／紅星新聞）