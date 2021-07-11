傳已和上海復星簽約購復必泰　鴻海台積電：正進行簽約程序

撰文： 張智琦 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-11 11:42

網傳官媒新華社報道稱，上海復星醫藥已和鴻海及台積電正式簽訂復必泰（台稱BNT）疫苗的銷售協議，將依正常商業流程提供疫苗給台灣，但截至目前新華社尚未報道有關消息。 鴻海和台積電今日上午發出聲明證實，正在進行簽約法定程序。

2021年6月18日，台灣總統蔡英文會見台積電董事長劉德音及鴻海創辦人郭台銘，洽談BNT疫苗採購案。台灣總統府發言人張惇涵會後表示，會談時間約1.5小時，氣氛融洽且良好。 （台灣總統府供圖）

鴻海與台積電上午分別發出內容一致的聲明表示，簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告。

根據網絡流傳的新華社報道，上海復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂mRNA新冠疫苗BNT162b2（復必泰）的銷售協議，之後將依商業規則和流程推動疫苗供台。不過，新華社官網目前並未刊登此新聞，但台媒已經紛紛跟進報道。

稍早，台行政院長蘇貞昌出席公開活動被記者問到相關傳聞，則表示「這個還在程序進行中，一有確定結果，會向大家報告。」

早在去年3月13日，復星醫藥與德國BioNTech簽訂協議，參與復必泰疫苗研發，並擁有疫苗在中國內地及港澳台的獨家商業權益。復星醫藥負責人表示，作為台灣獲得復必泰疫苗的唯一洽購方，期待該款疫苗能幫助台灣人盡早恢復正常生活。