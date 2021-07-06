「上海復星是台灣唯一管道」　蘇貞昌：這就是為何台人對中國反感

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-07-06 20:30

路透社報道，鴻海永齡基金會、台積電與上海復星醫藥集團達成協議，共同簽署採購BNT疫苗相關文件，將各自進口500萬劑新冠疫苗，大陸國台辦稱「上海復星集團是台灣地區獲得BNT疫苗的唯一洽購方」。對此，台灣行政院長蘇貞昌於7月6日受訪時批評，這就是為什麼今天台灣人民會對中國反感。 蘇貞昌表示，疫苗是要維護健康顧人命，台灣政府只有一個心意，就是要保護全台人民的健康跟生命，但中國在這種時候卻還要來說嘴，還要來貶低台灣「成為地方的區」，還在那裏談政治，這就是為什麼今天台灣人民會對中國反感，對中國政府有不好的印象。

台灣行政院長蘇貞昌視察計程車司機疫苗施打情形。（吳逸驊／多維新聞）

他指中國一再揚言要統一台灣，被台灣人民嚴詞拒絕，這也是中國自己搞出來的。

另外，台媒「周刊王」報道，因為疫苗供應不足、紓困措施扭捏，民進黨內出現「倒蘇聲浪」，台灣前副總統陳建仁及國安會秘書長顧立雄正在牛棚暖身。蘇貞昌說，台灣行政院長是一個非常辛苦的工作，他每天想的就是工作，現在想的是，如何做好防疫、拼經濟，給受到疫情衝擊下的企業與個人紓困，他感謝所有人的努力，「我們的努力做到相當程度穩定下來，這是多多少少人辛辛苦苦才做得到，同時也是政府有效運作」。

蘇貞昌強調，台灣疫苗會慢慢進來，另一方面，現在台股不只上萬點，還一再創歷史新高，這就是經濟基本面好的狀況。他坦言有些行業與個人受到疫情衝擊，政府也有責任趕快紓困照顧這些人，所以7月5日台灣行政院舉行擴大防疫會議，討論7月12日若疫情往好的方向發展，即使沒有開放或降級的條件，但是不是可以調整部分行業，既能兼顧防疫、發展經濟、維持生計，這是他現在最關心的事情。

台灣總統府發言人張惇涵也指出，這又是一系列未向台灣總統府查證的相關報道，通篇報導充滿不實臆測，他並重申，「蔡英文並沒有更換內閣的打算」。

張惇涵說，執政團隊全力以赴、齊心抗疫，同時也推動各項重要施政，政府與民間也共同努力，為台灣爭取更多更穩定的疫苗供應。不實的放話臆測不僅沒意義，對防疫工作也沒有任何幫助。台灣總統府再次呼籲相關媒體於報導前應妥為查證，也期盼社會各界勿以訛傳訛。