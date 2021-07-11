內地暴雨｜北京取消近500架航班　河北民眾抱樹自救車輛被沖走

撰文：姜庚宇
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內地多個省市出現極端天氣，中央氣象台於周日（11日）上午6時發布暴雨預警，北京將迎入汛以來最強降雨，預計由晨早8時至翌朝8時，華北中南部、黃淮北部等地有大到暴雨。北京市氣象台上午9時發布了暴雨黃色預警。
據中新經緯報道，北京首都國際機場集大興國際機場，截至下午4時已取消494架航班。另有網傳影片顯示，在河北武安市，暴雨淹沒街道，有民眾抱樹自救，還有車輛被激流沖走。
中央氣象台上午10時發布強對流天氣藍色預警，預計7月11日14時至12日14時，山西、河北、北京、天津、山東、河南等地將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，局部地區雷暴大風超過11級；內蒙、遼寧、陝西、山西、河北、北京、天津、山東、河南、湖北、四川、重慶、廣西等將有短暫強降水天氣。
7月11日，暴雨侵襲內地多個省市，圖為河北省保定市。（微博@花開笑逐顏哇 ）
根據北京氣象台發布的暴雨黃色預警，預計11日17時至13日08時，北京市將出現暴雨到大暴雨天氣，山區及淺山區有出現強降雨誘發的中小河流洪水、山洪、地質災害等次生災害的風險，城市低窪地區易出現積水。
據報道，周日晚間6時35分，北京今年最大降水進入房山區、門頭溝區，目前，北京處在雷電黃色、大風黃色、暴雨黃色的三重預警中。
7月11日，河北保定大雨傾盆。（微博@仙梓597）
據氣象分析，7月11日至12日，北京大部分地區有暴雨，局部地區為大暴雨，個別地點更有特大暴雨。降雨過程中伴有強對流天氣，以短時強降水為主，伴有7級以上短暫大風，局部地區有短暫9級大風。
北京已宣布自11日晚至12日，暫停所有戶外體育、文藝、商業等活動，12日停止中小學、幼兒園返校活動，高等學校停止組織師生的戶外調研、實習、聚集性活動，並提示學生不要到山區、河流附近遊玩等。