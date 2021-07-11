內地暴雨｜北京取消近500架航班　河北民眾抱樹自救車輛被沖走

內地多個省市出現極端天氣，中央氣象台於周日（11日）上午6時發布暴雨預警，北京將迎入汛以來最強降雨，預計由晨早8時至翌朝8時，華北中南部、黃淮北部等地有大到暴雨。北京市氣象台上午9時發布了暴雨黃色預警。

據中新經緯報道，北京首都國際機場集大興國際機場，截至下午4時已取消494架航班。另有網傳影片顯示，在河北武安市，暴雨淹沒街道，有民眾抱樹自救，還有車輛被激流沖走。