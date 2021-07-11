女遊客監生扯甩孔雀羽毛惹議　河北景區：保留追訴權但不能處罰

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旅客不文明行為時有發生。有網民昨晚（10日）反映，在河北秦皇島燕塞湖景區，一名女遊客在景區觀賞孔雀時，硬生生從孔雀身上扯下羽毛，轉身遞給同行的女兒。

事件引起眾怒，大批網民指責涉事女遊客缺德、殘忍，向其孩子灌輸錯誤的觀念。

景區今日（11日）回應稱，暫未發現孔雀受傷，將保留對涉事遊客的追訴權，並呼籲遊客提升自身素質，做一名文明遊客，景區亦會加強巡視。

《極目新聞》報道，在秦皇島燕塞湖景區的孔雀觀賞區內，一名女遊客嘗試跟在一隻正在行走的孔雀後，並俯身用手抓住孔雀尾部的一條羽毛；當孔雀正要逃跑時，女遊客已扯下一條羽毛，轉身將羽毛遞給同行的女兒。此時，被扯下羽毛的孔雀已迅速逃到距離該遊客5米外的位置。

不少網民在微博留言稱「這家長過分了」，也有人對此家長的行為表示無語，並質疑該遊客教育孩子的方式。上載影片的發布者曾回覆網民稱，景區大門有商店出售孔雀羽毛，「孩子喜歡可以買，不能硬生生地從孔雀身上硬拽，給孩子一個反面教育」。

景區工作人員稱，事發時景區巡邏人員沒有發現遊客的不文明行為，現場也未因此發生糾紛。經檢查，暫未發現有孔雀受傷。工作人員稱，景區沒有執法權，因此只能勸阻遊客，制止涉事者的行為，但不會作出處罰，並希望參觀者都能做文明遊客，「你可以觀光、可以參觀，可以跟鳥類共存，但是不要破壞這種和諧氣氛」。

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