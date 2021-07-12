參與洽購1千萬劑BNT新冠疫苗　郭台銘：大陸方面沒有干涉

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-07-12 13:00

上海復星醫藥7月11日晚宣佈與鴻海創始人郭台銘的永齡基金會及台積電正式簽訂BioNTech疫苗銷售協議。針對外界關注的該事件熱點話題，郭台銘深夜強調，「洽購期間並未有大陸方面任何指導或干涉」。

郭台銘深夜通過Facebook表示，很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代，但還不能放鬆，還要努力催促到貨時間和到貨數量。他也強調，洽購期間並未有大陸方面任何指導或干涉，「感謝讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行」。

台灣疫情嚴重，年老民眾排隊接種疫苗。（多維新聞）

7月11日晚間，復星醫藥和BioNTech S宣佈，復星醫藥控股子公司復星實業（香港）有限公司分別與台積電（買方一）、鴻海和永齡基金會（買方二）以及裕利醫藥（有進口疫苗資質的醫藥公司）正式簽訂《銷售協議》，復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計1,000萬劑mRNA新冠疫苗，該等疫苗將被買方捐贈予台灣地區疾病管制機構用於當地接種。

事實上，早在7月3日，就有媒體透露，台灣鴻海科技集團創辦人郭台銘與台積電，已經與復星醫藥集團簽訂初步協議，分別購買500萬劑上海復星BNT新冠疫苗，共1,000萬劑供應台灣地區。據此前消息，疫苗會直接從德國運往台灣。

針對購買大陸疫苗相關事宜，台灣政府質疑頗多。身兼台灣防疫指揮官的台灣衛福部長陳時中7月8日曾表示，採購BNT疫苗會破局一定是受到一些干擾，但強調現在會盡力協助台積電和郭台銘順利買到BNT疫苗。

日本第二批贈台的113萬劑AZ疫苗7月8日下午自東京運抵台灣，加上這批疫苗，台灣累計取得的疫苗量將達702萬劑左右。

台北市長柯文哲7月7日於台灣媒體人趙少康的線上直播中表示，蔡英文政府因意識形態而拒買上海復星代理的BNT疫苗。他質疑，台灣很多商品都是大陸製造，但為何不能使用大陸代理的疫苗。有台媒就柯文哲的說法詢問陳時中看法。

陳時中表示，購買BNT疫苗當然會有很多問題，我們知道購買BNT疫苗在最後的時間破局「一定有一些干擾」，不過我們還是持續在努力。目前台灣相關民間團體或企業正熱心在進行疫苗採購，指揮中心也會盡最大的力量，希望能夠讓疫苗採購順利。