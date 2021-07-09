台灣疫情｜增32宗本土個案添12人死亡　昨20.8萬人次打疫苗創新高

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-09 15:37

台灣中央流行疫情指揮中心今日（9日）宣布，全台新增32宗新冠肺炎本土確診病例及4宗境外輸入病例，另新增12人死亡，數字均較昨日（8日）回升。指揮官陳時中表示，疫情整體趨勢仍往下，5月11日以來的1.3萬多名確診個案中，已有82.8%解除隔離。另外，據疫情指揮中心最新統計，全台昨日共有20.8萬人次接種新冠疫苗，創開打以來單日新高。

陳時中表示，新增本土病例為17宗男性、15宗女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今年7月1日至7月8日。地區分布方面以台北最多，達19宗，其次為新北的11宗及桃園的2宗。其中，14宗為已知感染源、1宗關聯不明、17宗調查中。新增死亡個案方面，則為8宗男性、4宗女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月12日至7月4日，確診日介於5月16日至7月7日，死亡日介於6月30日至7月8日。

此外，陳時中指5月11日至前日（7日）累計公布的13929名確診個案中，已有11536人解除隔離，達確診人數的82.8%。據指揮中心統計，截至目前，台灣累計有15185宗確診，分別為13935宗本土病例，1197宗境外輸入，36宗敦睦艦隊、2宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中；另累計105例移除為空號。自2020年起，累計有730人死亡，其中722人屬本土病例，另8人屬境外輸入。

另一方面，全台昨日疫苗接種人次創單日新高，已累計312萬人次接種，疫苗涵蓋率達13%。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日表示，目前台灣已到貨的疫苗約有700萬劑，尚有兩批、約170萬劑阿斯利康疫苗（AZ疫苗）正進行檢驗封緘。