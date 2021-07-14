蘇州酒店倒塌事故搜救結束共致17死5傷　疑裝修工程破壞承重牆

12日（周一）下午3時，江蘇蘇州吳江區松陵鎮四季開源酒店發生倒塌事故，多人受困。搜救工作於14日（周三）上午結束，共搜尋出被困人員23人，其中17人遇難，5人受傷，1人無傷已回家。



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目前，江蘇省政府已成立事故調查組，對事故具體原因開展調查。公安機關已對酒店法定代表人、實際經營人、項目負責人、工程設計人員、現場施工負責人等進行傳喚調查，並對相關人員採取刑事強制措施。

官方在13日上午通報稱，事故現場三層酒店輔房整體坍塌，中間呈A字型，南北兩邊粉碎性坍塌，救援環境十分複雜。現場緊急調集了4台大型吊車，對容易發生二次坍塌的地方進行了加固支撐，在這些前提下，救援人員將現場區域劃分6個片區，每個片區有18名救援人員組成3個小組進行不間斷搜救。

圖為四季開源酒店（倒塌前）。（攜程網）

《中國新聞周刊》13日報道指，一名救援隊員透露，他目前聽到的初步消息，是由於酒店客房部裝修破壞了承重牆，導致坍塌。

《極目新聞》13日報道指，通過搜索多名酒店工作人員及大股東的抖音帳號發現，他們曾於今年4月發布多段酒店裝修影片。至於該酒店是否涉嫌違建，吳江區住建局工程監管科工作人員表示當地已啟動應急預案。

《紅星新聞》13日報道指，其中有一行5人在蘇州聚會遊玩期間住在涉事酒店中，當中一名女子因頭部受傷，目前在住院治療，其餘包括該女子男友的兩男兩女均下落不明。女子的頭上有一條10厘米左右的傷痕，情緒激動。各人家屬已趕赴蘇州。