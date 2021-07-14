巴基斯坦巴士爆炸致9名中國公民喪生　巴方稱機械故障致氣體泄漏

巴基斯坦今日（7月14日）發生爆炸事故，造成13人死亡，包括9名中國公民，另有28名中國公民受傷。

巴基斯坦外交部網站發表聲明稱，這輛載有中國公民的巴士因機械故障導致氣體泄漏，引發爆炸使得車輛墜入峽谷，仍在進一步調查中。



據初步報告，9名中國公民和3名巴基斯坦人喪生。巴基斯坦外交部正與中國駐巴基斯坦大使館密切聯繫，展開協調並提供便利。聲明稱，「巴基斯坦政府和人民向在此次事件中喪生的中國和巴基斯坦工人的家屬表示誠摯哀悼，也為傷員的迅速康復祈禱。」

巴外交部表示，「巴基斯坦和中國是親密朋友和鐵桿兄弟，巴方高度重視中國公民、項目和機構在巴基斯坦的安全和保障。」

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據中國駐巴基斯坦大使館網站消息，7月14日7時左右，中方企業承建的開普省達蘇水電站項目出勤班車在赴施工現場途中遭遇爆炸。目前已造成9名中方人員、3名巴方人員遇難。巴方正在對原因展開調查。

事發後，中國駐巴使館在啟動應急預案，聯繫巴基斯坦軍方、外交部、內政部等相關部門，要求巴方不惜一切代價進行全力救援和救治，加強對中方在巴機構、項目、人員的安保，並儘快查明此次事件真相。巴軍方已在第一時間組織救援，出動直升機轉運傷員。

駐巴使館強烈譴責事件，對遇難者表示深切哀悼，對傷者致以誠摯慰問，將會同巴方全力做好事件善後處置工作，同時提醒在巴中國公民、企業、項目務必高度重視，密切關注當地安全形勢，加強項目人員安全，嚴密防範，非必要不外出。

中國外交部發言人趙立堅同日表示，「中方對巴基斯坦開普省發生炸彈襲擊、造成中方人員傷亡，表示震驚和譴責，對在襲擊事件中身亡的中方、巴方人員表示哀悼，對其家屬和受傷人員表示慰問。巴方安全力量已經採取措施控制了局面，妥善轉移並救治傷員。中方已經要求巴方盡快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲，並切實保護在巴中方人員機構和項目安全。」

據官方此前介紹，達蘇水電站地處帕米爾高原，當地水利資源豐富，但是地形地貌複雜，是巴基斯坦工程難度最大的水電項目。該水電站由中國葛洲壩集團股份有限公司投資建設，一期工程規劃裝機容量2,160MW，造價估算為25億美元。

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巴基斯坦頻繁發生爆炸事故。在稍早前的4月21日，巴基斯坦俾路支省首府奎達（Quetta）一家五星級酒店外停車場發生懷疑自殺式炸彈襲擊，造成最少4死12傷，武裝組織巴基斯坦塔利班運動（TTP）事後承認施襲。

在這次酒店停車場爆炸事件中，所有不幸傷亡者均是巴基斯坦公民，中國駐巴基斯坦大使農融當時率領代表團也下塌在同一酒店，襲擊發生時他們不在酒店內，避過一劫。