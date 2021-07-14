巴基斯坦一輛巴士爆炸後墜谷至少13死　包括9名中國公民

巴基斯坦北部一輛巴士7月14日發生爆炸後墜谷事件，事件造成至少13人死亡，包括至少9名中國公民及3名巴基斯坦人員，另有28名中國公民受傷。

事件一度傳出是炸彈襲擊事件，中國外交部同日要求巴方盡快徹查真相，緝拿兇手，不過巴基斯坦外交部表示，事件是因機件故障、氣體泄漏導致發生爆炸，巴士然後墜谷。



巴基斯坦：氣體泄漏致爆炸

法國傳媒報道，事件是先由爆炸令引擎起火，車輛墜入山谷，造成多人傷亡。

巴基斯坦外交部發聲明表示，事件發生在北部開普省，巴士因機件故障而出現氣體泄漏，導致發生爆炸，目前正進一步調查事件。

中國：要求徹查真相

趙立堅在同日較早前的例行記者會表示，中方對巴基斯坦開普省發生炸彈襲擊、造成中方人員傷亡事件，表示震驚和譴責，對在襲擊事件中身亡的中方、巴方人員表示哀悼，對其家屬和受傷人員表示慰問。

他稱，巴基斯坦安全力量已經採取措施控制局面，妥善轉移並救治傷員，中方已要求巴方盡快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲，並切實保護在巴中方人員機構和項目安全。

大使館：籲公民保持警覺

中國駐巴基斯坦大使館發聲明指，在7月14日上午7時左右，中方企業承建的開普省達蘇水電站項目出勤班車在赴施工現場途中遭遇爆炸，目前已造成9名中方人員、3名巴方人員遇難，巴方正在對原因展開調查。

大使館較早前向《環球時報》證實，一宗在巴基斯坦的襲擊導致中國公民傷亡。大使館並發出警告，提醒在當地的中國公民與企業要保持高度警覺，如非必要避免外出。

巴士正駛往工地

路透社引述巴基斯坦北部哈扎拉（Hazara）地區一名高級行政官員報道，事件發生在上科希斯坦（Upper Kohistan），載着中國工程人員的巴士發生巨大爆炸。

這位官員又稱，巴士當時載着超過30名中國工程人員，正駛往位於上科希斯坦的達蘇水壩（Dasu dam）工地。在事件中，也有兩名保安人員死亡。