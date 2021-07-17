央視美女記者探訪　中國新型導彈驅逐艦內景曝光

中國新型導彈驅逐艦蘇州艦內部畫面近日曝光，裏面配備有冰箱、大寸電視、滾筒洗衣機、烘乾設施、圖書館、健身房等。



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據央視網周四（15日）消息，央視記者紀懋雷探訪蘇州艦艙內生活區，其中，在女艦員的生活區發現有電視機，沙發，茶几，冰箱等。消息指，相較於老的艦艇，蘇州艦做了很大的改觀，雖然住艙是上下鋪，但個人儲物空間充足，並配備洗衣間，專門配套了烘乾設施。

另外，艙內還配有圖書館、健身房等休閒娛樂艙室。而關於吃飯方面，蘇州艦內部廚房功能多樣，設備齊全，每周的餐食多達幾百種，可以做到每天每周都不重樣，環境上類似大學的餐廳。

據介紹，蘇州艦的武器系統集中分佈在甲板上，艦尾可起降反潛直升機。其中主要武器系統集中在前甲板，中國海軍蘇州艦副艦長王浩然透露，配備的中國國產最新型130毫米主炮，它主要作用就是用來對海和對岸打擊，打擊效果非常明顯。而通用垂直髮射裝置可以實現冷熱共架，還可以搭載更多型號導彈，便於蘇州艦執行更多樣化的任務。至於副炮，作為蘇州艦近末端防禦最重要的手段，最主要的作用是對來襲的導彈進行防禦抗擊，發射時會形成一道密集的火力網，對來襲的導彈或者空中目標進行攔截。

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除了強大的火力系統，蘇州艦還裝有各種類型的雷達。王浩然表示，「我們的雷達系統，它具備非常優異的探測、預警和感知能力，為我們艦艇編隊在海上執行任務，提供非常準確，非常及時的戰場態勢感知，因此很多網友都稱我們為『帶刀護衛』或『中華神盾』。」