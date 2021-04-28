衛星圖片指美軍驅逐艦「混入」遼寧艦航母編隊　環時：不專業行為

撰文： 布藍 葉琪 最後更新日期： 2021-04-28 10:08

長期追蹤船艦的Twitter賬號「OSINT-1」公開最新衛星圖片，顯示美國海軍一艘伯克級神盾驅逐艦竟然「混入」解放軍海軍遼寧艦航母編隊。 官方傳媒《環球時報》引述軍事專家分析稱，一方面上述衛星圖片的真實性成疑，另一方面假設是真的美軍此舉就是違規進行的危險動作，「這種不專業的行為可能引發海空意外事件」。

衛星圖片顯示美軍驅逐艦竟然混入遼寧艦航母編隊。（Twitter）

衛星圖片所見，解放軍遼寧艦航母編隊出現在台灣東部的菲律賓海水域，並朝宮古海峽方向航行，同時一艘美軍驅逐艦從左側位置「混入」遼寧艦航母編隊，一直緊跟遼寧艦後方。

《環球時報》稱，即使現場情況真如衛星圖片所顯示，美軍驅逐艦也只是越過遼寧艦航母編隊最後方的補給艦，但其前進航線已被三艘解放軍護航艦艇組成的「阻攔線」擋住，美軍驅逐艦根本不可能進一步靠近。《環球時報》在其微信公眾號中亦發文稱，當時的態勢可能是一艘解放軍055型導彈驅逐艦在遼寧艦航母編隊正前方引領，美軍驅逐艦正前方是一艘解放軍054A型導彈護衛艦，「美艦的前進航線已經被這艘中國護衛艦切斷——054A艦一馬當先將其與遼寧艦隔開，並令其無法靠近中國航母。同時，在美艦側前方，幾乎與054A艦平行的位置，還有兩艘中國052D型導彈驅逐艦，這三艘中國戰艦已經形成一條清晰的『攔截線』，打斷了美艦的『衝擊』企圖」。

遼寧艦。（視覺中國）

內地知名軍事月刊《艦載武器》執行主編石宏在受訪時更稱，如果衛星圖片顯示的情況屬實，「那麼就是美國海軍艦艇違規進行了危險動作」。報道並指出，類似的情況在《中美關於海空相遇安全行為準則諒解備忘錄》附件二中有明確規定，「單艘軍用艦艇與艦艇編隊或護航船隊海上相遇，應當不妨礙編隊或護航船隊航行，及早採取措施為編隊或護航船隊讓清航路，不穿越艦艇編隊或護航船隊」。

（綜合報道）