神舟十二號｜東風着陸場準備就緒　酒泉救援分隊將首次搜救宇航員

神舟十二號返回艙將在東風着陸場着陸，酒泉衛星發射中心搜索救援分隊也將首次執行搜救航天員和搜索載人返回艙任務。



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據官方央視軍事7月15日消息，目前，神舟十二號航天員已在太空生活將近1個月，他們在軌工作三個月後，將首次在沙漠着陸。

消息指出，對於酒泉衛星發射中心搜索救援分隊來說，即將開始的神舟十二號返回段搜索救援任務是他們第一次執行搜救航天員和搜索載人返回艙任務，將首次檢驗東風着陸場的搜索救援能力。

酒泉衛星發射中心搜索救援分隊是中國唯一一支專業化航天搜救力量，主要承擔航天員搜索救援、返回式航天器火箭殘骸搜索回收等任務，先後完成了新一代載人飛船試驗返回艙，嫦娥五號返回器等重大搜索回收任務。

消息稱，針對此次任務，搜索救援分隊因地制宜開展殘骸搜索、航拍測繪等訓練。搜索救援分隊無人機飛控專業技師李學鵬表示，「為了這一刻我們足足準備了21年，返回艙返回到哪裏，我們就要跟到哪裏，堅決做到艙落人到，確保航天員的絕對安全。」

此前，中國空間站航天員用餐畫面：

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6月17日9時22分，搭載中國神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在酒泉衛星發射中心點火發射；15時54分，神舟十二號載人飛船與天和核心艙完成自主快速交會對接；18時48分，航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波先後進入天和核心艙，標誌着中國人首次進入自己的空間站。

7月4日，他們進行中國空間站首次出艙活動。據中國官方介紹，中國空間站航天員首次出艙活動，兩名航天員出艙任務之一是抬升全景相機A。航天員第一次的艙外活動，會安裝延伸支架，會極大改善全景相機A的視野，給大家帶來更多的太空之美。

從中國空間站看浩瀚地球：

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在艙外作業中，航天員或宇航員主要開展衛星捕獲和維修、更換電池、艙外維修、外部航天器組件的組裝及連接、特殊實驗或測試等工作。