中國製造｜全國70%地區開通高鐵　北京直達190城市卻非最繁忙？

2003年10月，中國首條高速鐵路「秦沈客專」（今京哈線秦沈段）建成通車。此後十多年以來，高鐵路線建設不斷。

事實上，大多的高鐵沿線城市都以高鐵為依托，建設「高鐵經濟帶」，重構城市版圖，促進新型城鎮化建設。截至目前，全國339個城市中，近七成已開通高鐵。到底高鐵在不同地區之間的發展差異有多大？哪一個城市的高鐵站最多？哪一個高鐵站最為繁忙？



旅客走過江西南昌高鐵西站。（中新社）

重慶高鐵站數量全國最多

《每日經濟新聞》報道，高鐵站數量一定程度上反映出城市經濟發展水平，目前82%開通高鐵的城市在行政區內都有兩個或以上高鐵站。據貝殼研究院發布的《四通八達VS川流不息，哪種高鐵城市更繁榮？ 》研究報告顯示，全國339個城市中，重慶高鐵站數量居首；在高鐵站數量頭十個城市中，長三角有5個城市入榜。

報告顯示，高鐵站集中分佈在「胡煥庸線」東南，尤其在五個城市群表現出聚集效應，分別為長三角、成渝、粵閩浙沿海、京津冀和哈長等城市群。其中，重慶以20個高鐵站位居全國之首，其次為哈爾濱（15個），北京（11個）。

重慶以20個高鐵站位居榜首。（每日經濟新聞）

上海日均近700班高鐵

高鐵通行班次反映出城市流通度。報告指出，長三角和京津冀不僅擁有數量眾多的高鐵站，也是全國高鐵通行最繁忙的地域；東北和中西部區域，高鐵日均班次則稍顯稀疏。其中，上海以日均近700班高鐵位居第一，其次為北京、南京，頭十位城市中長三角佔六成。

北京高鐵直通190個城市

據統計，城市間高鐵連通度差異顯着，北京直通全國190個城市，其次為鄭州、上海。同時，高鐵連通度和流通度之間存在一定相關性，流通度高的城市連通度也相對較高，兩個榜單分別排名前十的城市中有8個重疊，分別為上海、北京、南京、鄭州、杭州、長沙、無錫、常州。

高鐵建設進入政策收緊期

今年3月15日，國家發改委、交通運輸部、國家鐵路局、國家鐵路集團有限公司共同發布的《關於進一步做好鐵路規劃建設工作的意見》提出，將嚴格控制建設既有高鐵的平行線路，嚴禁以新建城際鐵路、市域（郊）鐵路名義違規變相建設地鐵、輕軌，同時明確了時速350公里的高鐵項目的建設門檻。

據統計，截至2020年底，全國鐵路運營里程已達14.6萬公里，其中高鐵近3.8萬公里。與2015年末的1.98萬公里相比，高鐵運營里程已翻近一倍。然而，高鐵作為超前投資，投資金額大、建設周期長，若無相當的財政收入規模和人口流量，盲目興建容易陷入債務困境。

內地出台政策收緊高鐵建設。圖為首條民營控股高鐵「杭紹台鐵路」全線鋪軌貫通，料2021年底開通。（新華社）

此前，國家發改委新聞發言人孟瑋稱，《意見》加強規劃指導、合理確定標準、防範化解債務風險，主要是推動鐵路建設更加科學、理性，構建分層融合、功能完善、銜接高效的現代化鐵路網。同時，他坦言目前鐵路建設暴露出片面追求高標準、重高速輕普速、重客運輕貨運、重投入輕產出等問題，亟待得到妥善解決。

據報道，《意見》出台後，不少納入實施計劃的項目已處於暫停狀態，包括關中平原城市群、濟南都市圈等部分城際鐵路項目。本月2日，國家發改委就《長江三角洲地區多層次軌道交通規劃》發布通知，要求加強該規劃指導和約束，未列為規劃近期實施項目不得建設。隨後，重慶市政府要求，未納入中長期鐵路網規劃的項目，不得納入全市鐵路5年發展規劃。