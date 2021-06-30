廣深第二高鐵新通道列入國家規劃　兩市中心區有望1小時通達

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-30 21:30

今年廣東省兩會，省人大代表賈英竺呼籲增強廣深中心城區間交通的互聯互通，縮短兩地通達時間，並提出關於新建聯繫廣州與深圳中心城區高速城際鐵路的建議。 廣東省發展改革委日前答覆賈英竺的建議稱，廣州至深圳第二高鐵新通道已列入國家有關規劃，省發改委將組織沿線市、有關單位開展項目前期研究工作。

航拍鏡頭下的廣州天河中央商務區、珠江及廣州塔。（中新社）

廣東省發改委周一（28日）在官網公布上述答覆函。據介紹，目前，廣州、深圳之間現狀有廣深鐵路、廣深港高鐵和穗莞深城際等3條承擔城際功能並已開通運營的軌道交通：

廣深鐵路-廣州東站至深圳站最快乘車時間68分鐘 廣深港高鐵-廣州南站至深圳北站最快乘車時間29分鐘 穗莞深城際-廣州東站至深圳機場站最快乘車時間70分鐘

賈英竺此前在兩會上表示，廣州與深圳未來兩市中心城區之間高速度、高頻率、當日往返的商務、商業、通勤出行將大大增長，惟廣深間現有城際軌道交通仍難以滿足未來粵港澳大灣區一體化發展前景下的高水平服務需求。

為滿足全程1小時通達的服務目標，他建議車上時間控制在30分鐘以內，設計速度超過每小時300公里；車站設於城市中心區並與城市軌道交通便捷換乘，減少兩端接駁時間；採用公交化運營，高頻率發車，刷卡快速進出站。

在廣深高鐵運行的復興號動車組。（中新社）

廣東省發改委答覆指，經綜合省交通運輸廳、省鐵路建設投資集團、廣州、深圳、東莞市政府等單位意見，賈英竺提出規劃建設聯繫廣州、深圳中心城區的高速城際軌道交通，實現兩市中心區一小時通達，對滿足廣州、深圳之間高頻次商務出行需求具有積極意義。

廣東省發改委還透露，目前廣州至深圳第二高鐵新通道已列入國家有關規劃，將組織沿線市、有關單位開展項目前期研究工作，對項目功能定位、線站位方案、設計時速、運輸組織等方面進行專題研究。

圖為位於福田區CBD深圳平安金融中心。（中新社）

實際上在去年5月，深圳住建局已發布《廣深第二高鐵工程預可行性研究》招標公告，廣深第二高鐵開啟前期招標工作。而在此前公布的《廣州市國土空間總體規劃（2018－2035年）》草案規劃中，廣深第二高鐵也在粵港澳大灣區航空航運鐵路圖中確認顯示。

另據《廣深高速磁懸浮城際鐵路規劃研究》的招標公告顯示，速度達600公里/小時的高速磁懸浮列車，或將應用到廣深第二高鐵。若採用高速磁懸浮列車，廣深第二高鐵投入運營後，從深圳寶安國際機場至廣州白雲機場，只須20分鐘即可互達。