中國製造｜中車青島公司發布預告片　時速600公里磁懸浮列車面世

中國磁懸浮發展迅速，最新消息，世界首套時速600公里高速磁浮交通系統，將在青島亮相。



7月18日，中車青島四方機車車輛股份有限公司微信公眾號「高鐵四方」發布消息稱，2021年7月20日，世界首套時速600公里高速磁浮交通系統，將在青島亮相，並曝光最新預告片。

全文如下：

時速600公里的高速磁浮長什麼樣？「貼地飛行」是什麼體驗？都有哪些「黑科技」？2021年7月20日，世界首套時速600公里高速磁浮交通系統，將在青島與世人見面。

這是當前速度最快的地面交通工具，是世界軌道交通領域的尖端科技成果。

2019年5月，時速600公里高速磁浮試驗樣車在山東青島正式下線。

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該項目於2016年7月啟動，由中國中車組織，中車四方股份公司具體實施，聚集國內高鐵、磁浮領域優勢資源，聯合30餘家企業、高校、科研院所組成「聯合艦隊」共同攻關。

據高速磁浮課題負責人、中車四方股份公司副總工程師丁叁叁介紹，經過近三年的技術攻關，課題團隊成功突破高速磁浮系列關鍵核心技術，車輛、牽引、運控通信等核心子系統研發取得重要階段性成果。

丁叁叁表示，試驗樣車作為高速磁浮項目研發的重要環節，是高速磁浮的「實車級」試驗驗證平台。

目前，中國高鐵最高運營速度為每小時350公里，飛機巡航速度為每小時800公里到900公里，時速600公里的高速磁浮可以填補高鐵和航空運輸之間的速度空白。

近年來，中國高鐵一直都是外界關注的焦點。而在中美博弈的背景下，中美基建對比引爆輿論。

此前7月7日，官方國央視財經官微發布了雄安高鐵站最新畫面。官方介紹稱，雄安高鐵站是全亞洲最大的高鐵站，相當於66個足球場。400根巨型鋼樑完成78米的跨越，超過20,000平方米的候車大廳內，無需一根立柱支撐。全部荷載集中於站台的散射型支柱。最大程度地減少了鋼材的使用量，也是對空間的極致利用。

而在7月8日，鄭州高鐵樞紐會車一幕在網絡曝光，壯觀震撼畫面令不少中國網友驚歎。

中國高鐵會車震撼一幕（請點擊瀏覽大圖）：

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此前，美國眾議院前議長、共和黨人金里奇（Newt Gingrich）還在美國《新聞周刊》網站上發表文章指出，在基建方面，中國的進步與美國的癱瘓對比越來越鮮明，並直言「任何認為美國不進行重大的國內改革，就能與中國競爭的人都是在痴心妄想」。

他對比中美兩國發現，中國的基礎設施正在飛速發展，美國卻仍在為是否擴大基建爭論不休。他警告稱，美國要麼競爭，要麼失敗。