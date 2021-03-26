中國時速600公里磁懸浮列車成功試跑　交通部：希望早日通到香港

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-26 13:45

近日，國新辦就「十四五規劃」舉行加快建設交通強國記者會。交通運輸部表示，中國已經構建了時速600公里級高速磁懸浮列車的研發、試驗、試制平台，試驗樣車也成功試跑。下一階段將加強技術攻關、推進建設，希望早日將600公里級高速磁懸浮列車通到香港。

時速600公里級高速磁懸浮列車試驗樣車成功試跑。（網上圖片）

交通運輸部總規劃師兼綜合規劃司司長汪洋表示，《交通強國建設綱要》明確提出，要合理統籌安排時速600公里級高速磁懸浮系統、時速400公里級高速輪軌客運列車系統、低真空管隧道高速列車等技術儲備的研發。高速磁懸浮列車具有無摩擦、爬坡能力強、節能環保等優勢，有關方面也在積極開展研發工作，已經構建了研發、試驗、試制平台，試驗樣車也成功試跑。

汪洋又稱，下一階段還需要加強技術攻關，進一步提升技術成熟度，加強經濟性比較、運營可行性分析，具備條件以後，推動項目的規劃建設。

交通運輸部副部長王志清說，希望試驗成功、推進建設，「能夠早一點把600公里級高速磁懸浮列車通到香港。」

時速600公里級高速磁懸浮列車試驗樣車成功試跑。（網上圖片）

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（央視網）