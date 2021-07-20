東京奧運｜多國啟程前已接種中國疫苗　官媒：注入勇敢前行信心

東京奧運會即將開幕，惟全球新冠肺炎疫情形勢仍然嚴峻，防疫情況備受關注。

據《中國紀檢監察報》報道，在種種安全保障舉措中，接種疫苗是關鍵一招，「對中國體育代表團成員來說，99.61%的疫苗接種率、中國疫苗高安全性和有效性是他們安心赴戰的底氣；對國際奧林匹克大家庭來說，中國疫苗不僅為全球抗疫帶來希望，更為奧運會這一全球盛會注入勇敢前行的信心」。



菲律賓奧委會為運動員接種科興疫苗。（新華社）

報道以菲律賓代表團為例，指菲律賓奧委會在啟程前往日本前，已為獲得東京奧運會參賽資格，以及將要參加在越南舉行的第31屆東南亞運動會的運動員統一接種科興疫苗。據統計，至少700人完成接種。

此外，參加東京奧運會和殘奧會的烏克蘭代表團成員，亦已成為當地首批科興疫苗的優先接種者之一，涉及750名運動員和教練員，共約1500劑次。

另一方面，報道引述國際奧委會主席巴赫表示，中國奧委會將向參加東京奧運會、殘奧會和北京冬奧會、冬殘奧會的運動員提供新冠疫苗。中國提供的疫苗將通過兩種方式提供給需要的人，一種是通過國際伙伴的合作，另一種是直接送達與中國簽訂了疫苗合作的國家和地區。