東京奧運｜中國體育代表團名單公布　777人中99.61%已打新冠疫苗

周三（14日），東京奧運會中國體育代表團名單正式公布，總人數777人組成的代表團中，包括運動員431人（女運動員298人、男運動員133人）。此外，截止目前，中國代表團的新冠疫苗接種率達99.61%。



東京奧運會中國體育代表團名單正式公布，總人數777人組成的代表團中，有運動員431人。（微博＠中國新聞網）

據了解，代表團中除431名運動員之外，還包括教練員、領隊、科醫人員等運動隊工作人員307人，團部工作人員39人。教練員包括來自美國、德國、英國、法國等19個國家的30名外教，涉及田徑、賽艇、水球、橄欖球等17個項目。東京奧運會亦是中國體育代表團境外參賽規模最大的一屆奧運會。

而431名運動員分別來自內地28個省份，包括滿族、蒙古族、回族等9個少數民族的33名運動員。運動員平均年齡為25.4歲，跳水隊14歲的全紅嬋是年齡最小的，年齡最大的是馬術隊的李振強，今年52歲。

人民日報「為中國有運動員加油」的海報。（微博@人民日報）

此外，運動員中有138人曾參加過往屆奧運會，佔運動員總數的32.02%， 其中131人參加過2016年里約奧運會。值得注意的是，女子田徑運動員鞏立姣、女子跆拳道運動員吳靜鈺、男子射擊運動員龐偉、男子蹦床運動員董棟等將第四次參加奧運會，是代表團中參加奧運會次數最多的運動員。

據悉，東京奧運會共設33個大項339個小項，中國體育代表團共報名參加除衝浪、棒壘球和手球之外的30個大項225個小項的比賽，為境外參賽小項最多的一屆。其中乒乓球、羽毛球、舉重、跳水、花樣游泳、蹦床、射箭、皮划艇靜水、現代五項、山地自行車、高爾夫、三人籃球、攀岩等滿項報名參賽。