東風標緻汽車發虛假救援宣傳惹議　網民：熱線客服稱並未收到通知

河南暴雨成災，多間企業、公眾人物紛紛向災區捐款及提供物資。汽車品牌東風標緻（Peugeot）亦於今日（21日）宣布馳援河南，並公開24小時應援熱線。惟有網民表示，撥打電話後，客服表示並沒有收到救援通知，並且回復不提供物資供應，引發關注。



今日中午12時許，「東風標緻Peugeot」在微博發文稱，鄭州罕見持續特大暴雨牽動了全國人民的心，水災無情，八方支援。針對災情，東風標致緊急開啟救援服務，提供救援車、拖車、食物及生活用品等。「24小時應急救援電話：400-8877-108。」

「東風標緻Peugeot」的該條微博還配上了一張寫有「齊心『河』力，臨『南』不懼」（普通話「齊心合力，臨難不懼」諧音），以及「東風標緻，即刻為鄭州人民提供救援服務」等字樣的海報圖片。

但是，有撥打過東風標緻提供的應援熱線的網民表示，在撥打電話後客服表示並沒有收到救援通知，並且回復不提供物資供應。

事件引發了廣大網民的不滿：

「利用國難沽名釣譽」。



「如果沒安排好，可以不用非得發，不用非得幫，一旦發了，就必須落實」。



「可能東風標致發微博的小編是個臨時工」。



「這種企業就應該集體抵制，真噁心，呸​」。



「你可以不幫忙，但是你這是在添亂」。



東風標緻（Peugeot）再次發聲指，已組建救援分隊。（微博）

事件進一步發酵後，「東風標緻Peugeot」下午四時許再次發聲指，已組建救援分隊，並已安排調撥救援車輛和物資，盡最大能力響應救援需求。

據公開資料顯示，東風標致屬神龍汽車有限公司旗下品牌。2002年10月，東風汽車公司與法國PSA集團（標致雪鐵龍集團）簽訂擴大合作的合資合同，將標致品牌引入中國，東風標致由此誕生。