鄭州暴雨現場｜市民稱「有黨和政府不怕」　義工貓主擔憂愛貓斷糧

河南省特大暴雨致當地交通嚴重受阻，鄭州市三好寵物救助收容所的義工張先生向《香港01》記者表示，現時他家中貓糧存量嚴重不足，從周二（20日）起已開始減少每餐份量，預計可以捱到星期六。

他表示，現時家中沒有手機訊號，寬頻也斷纜，他不得不淌水到附近空曠地帶，才能以微弱網絡訊號求援，詢問淘寶商家是否可在周六前將貓糧送抵，否則家中的十數隻貓咪都將挨餓。



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張先生說，現在家中有兩隻貓咪已經開始因挨餓而焦躁不安，但他考量盡量多捱幾日，於是仍然控制他們的飯量。但他同時已向當地一間淘寶店家查詢，是否可以在周六前將貓糧送抵。

但商家告知他，現在貓糧處於缺貨狀態，位於商丘市的庫存已空，必須從省外調貨，現在下訂無法在三天內送到，最長可能要六天，令他十分擔憂：「就算捱到（災情恢復）正常，他們也個個都出問題了」，甚至表示自己挨餓沒關係，但貓咪都快餓暈了，「最心疼的還是牠們」。

留守公司過夜 女白領：吃喝不愁

昨天夜間曾接受01訪問的丁女士，當時向記者透露，由於全城大部分地區都停電停水，加上交通停運，於是留在仍有水電供應的公司辦公室過夜。她今天（21日）下午告訴記者，公司在凌晨時分也斷電了，不過她和同事目前仍然留守公司。

她稱同事們目前在公司雖然不能正常工作，但可以如常生活：「我們女生一般喜歡囤一些吃的，所以吃的喝的不缺」，她和同事中午還出門買了拉麵，唯一的不便是手機網絡仍然不時斷線。她表示，現在路面積水也已經排走了，「應該沒啥事了」，目前能做的就是靜待秩序恢復。

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雨停積水漸退去 市民：有政府不怕

鄭州的徐先生和開封的汪女士都向01記者表示，目前天氣恢復平靜，一些地段積水已漸漸退去，生活將要恢復正常。汪女士說，開封災情本來就沒有鄭州嚴重，因此恢復得也比較早，現時地勢比較低的地方有積水，但地勢稍高的地方就沒問題，認為問題出在老城區的排水系統未有更新，無法應付暴雨，目前當地還在抽水排放施工中。

家住鄭州黃河路的徐先生則表示，當地雖然地鐵和巴士仍然停駛，但「昨天還淹沒腰部和脖子的水」今天已經可以行駛私家車，他讚歎鄭州是「堅強堅韌的城市」，認為「善良樂觀、有黨和政府在，我們一切都不怕」。