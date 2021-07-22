颱風「煙花」逼近上海周末或迎暴雨　地鐵巴士為防災嚴陣以待

河南鄭州連日迎來特大暴雨造成多人死傷，事後有內地氣象專家表示，今次特大暴雨因千里之外的颱風「煙花」造成。上海中心氣象台周三（21日）中午更新預報，指「煙花」將於周五（23日）傍晚前後移入東海南部海面，最有可能下周日（25日）在浙江沿海登陸。目前，上海地鐵、巴士等交通企業正嚴陣以待，應對颱風暴雨可能帶來的影響。



據上海最新天氣預報，當地周五至周六（24日）陰到多雲有陣雨，下周日至周一（26日）雨勢明顯，雨量可達大到暴雨。上海地鐵運營方表示，目前全線網正全力做好強降雨防禦工作，對防汛設施，如排水泵、排水渠、集水口、出入洞口等展開大規模檢查，確保排水通暢，同時組織對車站、基地、線路附屬設施和懸掛物緊固狀態展開檢查和巡視工作，以防因物體脫落、傾倒所致的設施侵限、高空墜物、人員傷害事件。

上海地鐵運營方指目前全線網正全力做好強降雨防禦工作。（上觀新聞）

負責人更指，上海地鐵與市氣象服務中心共同研發了軌道交通氣象風險預警系統，對災害性天氣有實時監測、閾值報警、風險預警等功能，確保第一時間落實有效應急部署。地面及高架線路大風條件下行車組織安全屆時亦將加強，列車在風力波及區段風力達7級時會限速，不超過每小時60公里；8級時不超過每小時25公里；9級以上時高架線路則會停運。

巴士方面，久事公交集團巴士三公司總經理助理周飛指，他們正抓緊做好積水防禦工作和各項物資準備工作，車隊將相關車型的涉水深度限制要求張貼到了線路終點站，並利用營運監控系統關注車輛動態等。集團安全部負責人介紹，若強降雨出現，運營車輛能見度在5米以內的應立即停駛；積水深度超過車輛涉水深度限制要求的，按相應規定繞道或停駛；積水深度未超過涉水深度上限的，要緩慢通過積水路段，行駛速度不得超過每小時5公里等。

環衛一線工人已待命，並率先梳理暴雨易積水路段。（上觀新聞）

市道運局負責人則表示，有泵站的下立交要做到安排24小時專人值班，其他下立交一旦啟動應急預案，即有專人在現場值守，做到警報不解除人員不撤退，同時在暴雨預警及降雨時要善用下立交積水監測App，及時報送下立交積水封交和解封通行信息，而積水若超過25厘米，要嚴格落實下立交應急三聯動機制，果斷實施封交等。此外，上海逾2.7萬名環衛一線工人已待命，並率先梳理逾860條暴雨易積水路段。