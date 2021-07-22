河南暴雨｜發布虛假救援信息蹭熱度？　東風標緻致歉指工作存不足

汽車品牌東風標緻（Peugeot）周三（21日）中午宣布馳援河南，並公開24小時應援熱線，惟有網民發現該熱線客服接聽電話後表示並未收到救援通知，亦不會提供物資供應，引發「東風標緻虛假宣傳」的爭議。當晚，東風標緻發文致歉指，「我們希望幫助受災群眾做一點事情，盡一份力量。」



21日晚，東風標緻官方微博發文致歉稱，早前發布的「針對災情，東風標緻緊急開啟救援服務」相關內容，因工作存在不足，引發網民的質疑，「對此，我們深刻檢討和反省，誠意接受大家的批評，並致以最誠摯的歉意。」

東風標緻又表示，東風標緻位於鄭州的救援小組及4間經銷商已開展多項救援工作，包括已受理166名群眾和客戶的諮詢及緊急救援、服務需求，實施車輛救援106台，並根據需求同步配送食品、飲用水等生活物資。

東風標緻指，目前，救援工作仍在進行中，一切以救援為先，希望幫助受災群眾做一點事情，盡一份力量，與全社會一道，眾志成城，戰勝災情。

而較早前，東風標緻發布救援信息中提供的24小時應急救援電話，被網民發現撥通後對方回復並不提供救援，引起廣泛爭議。東風標緻進行道歉後，有網民說，「千呼萬喚始出來！端正態度是第一步」、「一切以救援為先，說的還比較中肯」。