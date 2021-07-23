距台灣最近僅243公里　大陸公開解放軍東海演習畫面

美台互動頻繁，美軍機近期降落台灣，台海局勢升温。在此背景下，中國大陸官方公開解放軍東海演習畫面，此次演習距台灣最近僅243公里。



官方央視網原創短視頻官微「小央視頻」發布視頻稱，近日，解放軍在東海演習距台島最近的距離只有243公里。

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專家表示，這個距離意味着大陸部隊可以不日到達，如果一旦有意外行動，美軍根本就沒有機會介入到現在的台海衝突，更不可能對大陸海岸線目標進行各種登陸。

此前7月15日，一架美軍C-146「狼犬」（Wolfhound）戰術運輸機，低調降落於台北市區松山機場。這是今年以來，美軍機第二次抵台。6月6日，美國會議員曾首次搭乘美空軍C-17戰略運輸機飛抵台灣。

對於美軍機抵台，國防部發言人吳謙表示，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。「任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果。」

吳謙正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢。

此後，大陸官方發布的通告顯示，解放軍7月16日至7月21日在東海特定海域進行實際使用武器訓練，禁止船舶駛入；浙江台州頭門港碼頭附近海域7月18日起至8月3日開展軍事訓練，禁止駛入；渤海海峽黃海北部，也從7月18日起至8月1日執行軍事任務，禁止駛入。

對此，新加坡《聯合早報》報道稱，解放軍7月18日起在多個海域，展開為期約兩個星期的軍事訓練，「對美台頻密互動發出警告，顯示北京對華盛頓在台灣問題上的常態化挑釁不甘示弱」。

大陸軍事評論員宋忠平稱，解放軍在各海域的軍事演練已常態化且都是既定內容，美國軍機降落台灣是突發事件，「演練恰恰是為應對所有突發事件在內的對台軍事鬥爭做準備」。