河南暴雨｜蔡英文慰問災民　馬英九肯定：有助和緩兩岸情勢

河南鄭州暴雨成災，蔡英文日前對不幸過世的人員及家屬表達哀悼，大陸國台辦對此回稱，「台灣有關方面」和各界人士通過各種形式向災區表達關切慰問，「我們表示感謝」。而馬英九當地時間7月22日進一步對河南雨災造成傷亡表達哀悼，同時也肯定蔡英文友善慰問的動作，強調此舉有助和緩兩岸關係。



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馬英九通過Facebook表示，近日大陸河南豪雨成災，淹沒道路地鐵，造成民眾傷亡，他要表達最誠摯的哀悼與慰問。同時，他看到蔡英文也表達慰問與關切，並向不幸罹難的大陸民眾與家屬表示哀悼，這是一個友善的舉動，有助於兩岸情勢緩和，「我給予肯定。」

馬英九接着說，兩岸冰封已逾五年，蔡英文這次釋出善意，有如空谷足音，令人跫然而喜，未來如能延續，必有助雙方關係改善，畢竟兩岸和平與和解，須以善意為基礎，遇事切莫先以惡意揣度對方，兩岸關係才能從善意交流，逐步恢復互信。

馬英九指出，例如這次新冠肺炎疫情，大陸曾表達願意協助我方取得疫苗，也願分享防疫經驗，但我方相關單位批是統戰手段、假好心，阻撓台灣採購疫苗，結果最後我方還是透過上海復星醫藥購得1,500萬劑BNT疫苗，意識形態的口水，蹉跎搶救生命的契機，讓人深覺遺憾。

馬英九表示，這次防疫過程中，他想起兩岸曾於2010年成功簽署的《海峽兩岸醫藥合作協議》，如果現在兩岸還能維持基本善意，面對難以捉摸的新冠病毒，攜手共度難關，無論是採購疫苗，或是交換防疫經驗，那裏是問題呢？

馬英九說，過去兩岸面臨災難，曾有多次良好互動，無論是2008年大陸汶川大地震，或2009年台灣莫拉克風災，雙方都互有捐款及協助。這些都是兩岸累積善意、建立互信的寶貴經驗。

馬英九呼籲，蔡英文政府從台灣行政院長到各部會首長，都應效法蔡英文這樣釋出善意的態度，用人道關懷代替冷漠敵對，用尋求共識取代圍堵對抗，讓兩岸人民重回善意互動，兩岸關係重回和平發展大道，這對台灣才真正有利。