習近平上任後首次考察　「世紀工程」川藏鐵路有望提速

國家主席習近平上任後首次赴西藏考察，期間他了解川藏鐵路總體規劃及拉薩至林芝段建設運營等情況，有「世紀工程」之稱的川藏鐵路有望提速。
7月23日，據官方新華社報道，22日上午，習近平來到林芝火車站，了解川藏鐵路總體規劃及拉薩至林芝段建設運營等情況，隨後乘火車前往拉薩市，實地察看拉林鐵路沿線建設情況，深入研究有關問題。
此前，川藏鐵路被列入公布的「中共中央關於十四五規劃和2035遠景計劃的建議」。這一鐵路由雅安連接林芝，為國家一級雙線鐵路，全長1,011公里，設計時速120公里至200公里，預期2026年完工。
回顧川藏鐵路建設時間表，2011年全國人大通過了「十二五」規劃綱要，研究建設川藏鐵路被正式提上日程；2013年川藏鐵路成蒲段開工；2014年川藏鐵路成雅段開工；2015年川藏鐵路拉林段進入全面建設；2018年10月川藏鐵路雅安至林芝段的四個專題項目開始公示招標。
2021年3月24日，在舉辦的中國國務院新聞辦公室發布會上，中國交通運輸部總規劃師兼綜合規劃司司長汪洋表示，川藏鐵路，由於沿線地形地質和氣候條件都非常複雜，生態環境脆弱，建設里程很長，橋隧比例很高，工程難度極大，建設工期將超過10年。
汪洋透露，川藏鐵路採取分段建設運營方式進行推進，其中成都至雅安段已於2018年12月開通運營；拉薩至林芝段約435公里，預計2021年年底前開通運營。
大陸微信公號「科工力量」曾發文表示，這麼長的時間修不成川藏鐵路，是因為面臨的難度可以用地獄形容。2011年提出修建時，有外國工程師估計需要一百年左右才能建成。從這個角度講，百年來的「天路」夢想正快速變為現實，這樣的速度不可謂不快。
資料顯示，川藏鐵路是中國境內一條連接四川省與西藏自治區的快速鐵路，呈東西走向，東起四川省成都市、西至西藏自治區拉薩市，是中國國內第二條進藏鐵路，也是中國西南地區的幹線鐵路之一。
據了解，川藏鐵路工程需要面對崇山峻嶺、地形高差、地震頻發、複雜地質、季節凍土、山地災害、高原缺氧以及生態環保等建設難題。
另外，川藏鐵路集合了山嶺重丘、高原高寒、風沙荒漠、雷雨雪霜等多種極端地理環境和氣候特徵，跨14條大江大河、21座4,000米以上的雪山，被稱為「最難建的鐵路」。