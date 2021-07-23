習近平上任後首次考察　「世紀工程」川藏鐵路有望提速

國家主席習近平上任後首次赴西藏考察，期間他了解川藏鐵路總體規劃及拉薩至林芝段建設運營等情況，有「世紀工程」之稱的川藏鐵路有望提速。



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7月23日，據官方新華社報道，22日上午，習近平來到林芝火車站，了解川藏鐵路總體規劃及拉薩至林芝段建設運營等情況，隨後乘火車前往拉薩市，實地察看拉林鐵路沿線建設情況，深入研究有關問題。

此前，川藏鐵路被列入公布的「中共中央關於十四五規劃和2035遠景計劃的建議」。這一鐵路由雅安連接林芝，為國家一級雙線鐵路，全長1,011公里，設計時速120公里至200公里，預期2026年完工。

回顧川藏鐵路建設時間表，2011年全國人大通過了「十二五」規劃綱要，研究建設川藏鐵路被正式提上日程；2013年川藏鐵路成蒲段開工；2014年川藏鐵路成雅段開工；2015年川藏鐵路拉林段進入全面建設；2018年10月川藏鐵路雅安至林芝段的四個專題項目開始公示招標。

2021年3月24日，在舉辦的中國國務院新聞辦公室發布會上，中國交通運輸部總規劃師兼綜合規劃司司長汪洋表示，川藏鐵路，由於沿線地形地質和氣候條件都非常複雜，生態環境脆弱，建設里程很長，橋隧比例很高，工程難度極大，建設工期將超過10年。

2020年6月20日，中鐵廣州工程局工人在位於西藏自治區加查縣的藏木特大橋工地進行合龍作業。（人民視覺）

汪洋透露，川藏鐵路採取分段建設運營方式進行推進，其中成都至雅安段已於2018年12月開通運營；拉薩至林芝段約435公里，預計2021年年底前開通運營。

大陸微信公號「科工力量」曾發文表示，這麼長的時間修不成川藏鐵路，是因為面臨的難度可以用地獄形容。2011年提出修建時，有外國工程師估計需要一百年左右才能建成。從這個角度講，百年來的「天路」夢想正快速變為現實，這樣的速度不可謂不快。

資料顯示，川藏鐵路是中國境內一條連接四川省與西藏自治區的快速鐵路，呈東西走向，東起四川省成都市、西至西藏自治區拉薩市，是中國國內第二條進藏鐵路，也是中國西南地區的幹線鐵路之一。

據了解，川藏鐵路工程需要面對崇山峻嶺、地形高差、地震頻發、複雜地質、季節凍土、山地災害、高原缺氧以及生態環保等建設難題。

另外，川藏鐵路集合了山嶺重丘、高原高寒、風沙荒漠、雷雨雪霜等多種極端地理環境和氣候特徵，跨14條大江大河、21座4,000米以上的雪山，被稱為「最難建的鐵路」。