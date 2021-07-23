東京奧運｜跳水皇后郭晶晶赴日任評委　稱丈夫霍啟剛比她還緊張

有過22年跳水生涯的奧運冠軍郭晶晶再度與奧運會結緣。7月22日晚，郭晶晶啟程前往日本擔任東京奧運會跳水評委。



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郭晶晶7月22日在社交平台微博上發文，表示自己正式啟程東京奧運——「這次是以評委身份前往東京奧運，可是由於疫情原因，只能隻身前往。」

她透露，「霍啟剛無法一同前往，可是這兩天他比我還緊張……給我準備了整整一箱洗手液，和我一起東奔西走準備防疫消毒用品，還自嘲是司機阿霍。」

「作為三個孩子的媽媽，雖然有點不放心孩子，對於疫情也有點擔心，可第一次以不同的身份參與奧運會，這是我應該去做也堅持想做的事情！而我也會全程做好防疫工作！」郭晶晶說。

其丈夫霍啟剛也在社交平台發文說道：「今年奧運因為防疫安排，自己不能去現場支持國家隊和中國香港隊，但是太太要去做跳水裁判。雖然不免會擔心，但是相信大家做好防疫措施和保持好社交距離，都可以平平安安。放心啦，我會照顧好三個小朋友，祝工作順利，也都要將我對國家隊和中國香港隊的支持帶過去！」

1996年，郭晶晶首次參加奧運會，獲得女子10米跳台第5名。2000年，郭晶晶在悉尼奧運會上獲得女子單人3米板與女子雙人3米板兩枚銀牌。2004年，郭晶晶在雅典奧運會獲得女子單人3米板與女子雙人3米板兩枚金牌，這讓她成為中國跳水的領軍人物。郭晶晶參加了第29 北京奧運會，獲得女子單人三米板冠軍，並與吳敏霞搭檔獲得女子雙人3米板冠軍，被譽為「跳水女皇」。

2012年11月7日，郭晶晶與霍啟剛在香港舉行了婚禮。

據悉，東京奧運會即將於當地時間7月23日開幕，由國家體育總局局長苟仲文率領的東京奧運會中國體育代表團已經抵達日本。

中國國家體育總局副局長高志丹7月14日曾介紹，中國代表團中運動員共431人，包括女運動員298人、男運動員133人，來自全國28個省區市。

本屆奧運會共設33個大項339個小項，中國代表團共報名參加除衝浪、棒壘球和手球之外的30個大項225個小項的比賽，為境外參賽小項最多的一屆。其中乒乓球、羽毛球、舉重、跳水、花樣游泳、蹦牀、射箭、皮劃艇靜水、現代五項、山地自行車、高爾夫、三人籃球、攀巖滿項報名參賽。