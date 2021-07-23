【東京奧運/東奧/聖火/東京奧運開幕】受到新冠疫情影響而延期1年的「東京奧運2020」，終於在7月23日日本時間晚上7點至10點（即香港時間晚上8點至11點）舉行開幕禮。每屆的開幕禮都會受到全世界注目，各個主辦國都會使出渾身解數展示一番。不過，開幕禮都是以直播形式舉行，有時候不免出意外。1988年的漢城（現稱首爾）奧運開幕禮，就發生過「聖火燒白鴿」意外。不少網民翻找當年的影片，從多角度分析事件，到底事情的真相是怎樣？



1988年的漢城（現稱首爾）奧運開幕禮，在1988年9月17日舉行。在典禮上，大會釋放飼養了4年的2400隻白鴿，寓意世界和平。不過，有部分白鴿被釋放後停留在聖火台上，直至聖火燃點的一刻都沒有離開。

當聖火手準備燃點聖火台時，仍然有不少白鴿停留在聖火台附近。

從直播畫面上看來，在聖火燃點的時候，不少白鴿看似被生活活被燒死。當時，此意外引來全世界的議論，不少人批評做法殘忍，認為主辦方虐待動物。

從當年電視台的直播畫面所見，不少白鴿看似被直接燒死。

不過，近年來不少人翻查當時的影片，從多個角度分析，發現其實不少停留在聖火台上的白鴿，在燃點聖火之後，都已經及時走避。

▼▼▼點擊圖片查看意外的真相▼▼▼

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