解放軍公開052D演習畫面　首見YJ-18A反艦導彈發射

中國官方日前公開052D型導彈驅逐艦淮南艦最新畫面，其中鷹擊-18A（YJ-18A）反艦導彈垂直發射一幕引發關注。



解放軍北部戰區海軍微信公號「北海艦隊」7月20日報道稱，北部戰區海軍某驅逐艦支隊導彈驅逐艦淮南艦在某海域開展實戰化攻防演練，進行多型導彈實射。中國海軍官微「人民海軍」、中國軍視網等軍媒7月22日亦公開相關影片。

此次演習中首見中國國產鷹擊-18A型亞超音速遠程反艦導彈，在052D艦上垂直髮射出井的細節畫面，該型遠程反艦導彈最大射程達600公里以上。

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值得一提的是，央視曾在今年2月報道052D型導彈驅逐艦的「冷熱共架通用垂直髮射技術」。該技術使用的冷熱共架發射系統，也稱作冷熱兼容發射系統，其使得同一發射井可以發射多種不同用途的冷發射與熱發射的導彈，有同時享有冷、熱發射系統的優點以及更強導彈兼容性為優勢，但把兩種系統合二為一的技術要求很高，目前僅解放軍海軍的052D艦和055型驅逐艦上有使用。

而052D艦是中國海軍迄今建造數量最多的一型導彈驅逐艦，於2014年起大量裝備。該型驅逐艦是以052C型導彈驅逐艦為基礎發展而來，延續了052C型的總體設計，體現了中國海軍「平台通用化、裝備模塊化」的設計思路。052D艦可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艦，具有較強的區域防空和對海作戰能力，甚至對地打擊能力，預計總共建造25艘。