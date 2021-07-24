台海局勢緊繃　汪洋：解決台灣問題主導權在大陸

在最新的「海峽兩岸青年發展論壇」上，中共政治局常委、全國政協主席汪洋就台灣問題再次發表強硬言論，指解決台灣問題的主導權在大陸。



汪洋與習近平此前在會上交流。（Reuters）

7月23日，杭州舉辦第四屆海岸兩岸青年發展論壇，汪洋發出賀信，代表中共總書記習近平表示祝賀。汪洋指，青年是兩岸關係的未來和希望，大陸關心台灣青年的成長進步，支持兩岸青年多接觸、勤來往、深交流，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣。

汪洋說，大陸的「十四五」規劃將成為兩岸青年成長、成才、成功更加寬廣的舞台，歡迎台青來大陸學習、就業、創業。

對於當下台海形勢，汪洋強調局勢複雜嚴峻，但時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，解決台灣問題的主導權始終掌握在大陸這一邊。他要求台青看清歷史大勢，擔當民族大義，扛起時代重任，為推動兩岸關係和平發展、推進國家和平統一進程和民族復興貢獻力量。

論壇上，國民黨前主席洪秀柱現身。會議約有350人蔘加。

稍早前的7月1日，習近平在天安門城樓上就台灣問題表態，指解決台灣問題、實現國家完全統一，是中共矢志不渝的歷史任務，強調，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

解放軍演練登陸作戰最新畫面（點擊大圖瀏覽）：

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與此同時，東部戰區所屬的陸海空力量近來不斷舉行各類演習，其中重點是聯合登陸作戰。另一邊，美國、日本等域外力量也在積極介入台海局勢，美國已多次派遣軍機降落台灣機場，引發大陸軍方強烈不滿。