美軍機把台海當作劇場　會不會觸發新的導彈危機？

近期的台海，可謂成了美國的秀場。

7月13日，美國海軍部長提名人託羅（Carlos Del Toro）在參院軍事委員會的任命聽證會上表示：「以所有可能的方式保衛台灣是極其重要的」、「我們應該儘可能為台灣提供足夠的自我防衛措施」。而針對自己上任後的相關規劃，託羅亦承諾，「如果被確認為海軍部長，將專注於推進美國海上戰略，以保護台灣和美國在印太地區所有的國家安全利益。」

2021年6月14日凌晨，美國海軍「列根」號核動力航空母艦打擊群，已經進入中國南海展開一系列的軍事行動，而在美國海軍「列根」號核動力航空母艦進入南海之後，他們迅速地進行了大規模的艦載戰鬥機密集起降。（微博@南海的浪濤）

如此表態，引發了諸如《自由時報》在內的台媒關注，並以「槓上北京」等聳動標題渲染報道，彷佛美國已允諾為台海獻上千軍萬馬般。另一方面，7月15日與19日的美軍運輸機在台起降，同樣受到了媒體關注，尤其這已是近兩個月內，美軍運輸機第3次在台降落，有學者因而解讀出了「美台軍事交流常態化」的風向。

綜觀上述舉措，從提名人表態到軍機起降，美國看似有意在台海更進一步，實則暴露了難以大刀闊斧、只能在有限空間內切切香腸的窘迫，故雖表演得聲勢浩大，卻盡顯黔驢技窮的做作。

一架疑似屬於美國的C-130運輸機在2021年7月19日中午降落桃園機場，運輸機機身看不到明顯的塗裝，在裝卸貨物、加油作業完成後飛離。（中央社）

當「台海」成為陳腔濫調

首先，託羅的發言並不具備承諾意義，反而側寫了美國內部高漲的政治正確遊戲：由身分政治的視角觀之，提名拉丁裔的託羅擔任美國海軍部長，本就有拜登（Joe Biden）標榜「重視少數族裔」的考慮在其中；而託羅的表態，更是為求順利上任與部門預算，滿足觀眾要求的規劃演出。

自拜登上任起，「台海」便成了某種熱門關鍵詞，不僅在2021年4月的美日聯合聲明中登場，更是屢屢出現在諸如G7峰會、北約峰會的聯合聲明中，即便兩岸皆未參與會議，台海議題仍隨新冠病毒溯源、新疆與香港等話題一同噴發，成了對中輿論包圍網的繩結之一。

美國總統拜登於2021年6月14日在布魯塞爾北約總部舉行的北約峰會新聞發布會上發表講話。（AP）

在此境況下，美國政治人物自不會對風向全然無感，尤其是在對內表態上。以託羅此次發言為例，在聽證會上標舉台海議題，雖不代表美國官方承諾，卻可以借強硬表態自證忠誠，甚至能為部門爭取預算搭好台階。

例如當託羅提及「以所有方式保衛台灣後」等話語後，便接着補充：美國若要強化對北京的威懾，便要對海軍與海軍陸戰隊投入「額外資源」，才能保證戰鬥效力的發揮，故其將於上任後向國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）提議，在2023財政年度的國防預算中，為海軍編列更多資源，畢竟中國的軍事實力正不斷成長，美國的海軍優勢已非牢不可破。

根據美國海軍於2021年7月12日公布的美國航母位置顯示，西太平洋地區出現航母真空區。（美國海軍協會官方網站，USNI）

上述發言看似有中美一戰的雄心，卻遭席間另一對話削弱不少力道。當共和黨參議員史考特（Rick Scott）問到，「最近的兵棋推演顯示，解放軍一旦攻台，美國防衛台灣會很吃力」時，託羅四兩撥千金地答覆，其對近來的機密兵推「並不知情」，但保證會「立刻研究」。

言談往復間，暴露了現實的殘酷：政客雖在演講台上疾呼保衛台海安全，卻又對台海現況一無所知，但此般詭異現象並不意味託羅人格分裂，而是美國政壇只想前戲、不願攤牌的集體心態展現。究其真正目的，乃是借高唱台海的陳腔濫調，收割各式政治利益，不論是牽制中國抑或爭取預算。

2014年中國海軍低可視戰機首次曝光，殲11BH周身塗裝更新。（美國空軍）

在玩火中切香腸

平心而論，聽證會上的一逞口舌聽來威風，同時挑逗了台灣媒體的敏感點，令其帶領讀者沉浸在「美國挺台」的幻境中，雖說乃是美台共謀的一廂情願，卻到底是茶壺裏的風暴，不至引發滔天巨浪。但美國軍機在台起降，便顯然不是同一風險層級。

7月15日，美軍C-146狼犬（Wolfhound）戰術運輸機在台降落，中國國防部新聞發言人吳謙便就此發表談話，提及「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，任何外軍飛機降落都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖領空的行為，都將引發嚴重後果」，顯然是以對外國艦機的「畫紅線」，警告美國「切勿玩火」；而7月16日舉行的浙江外海軍演，亦被外界認為是針對美軍機來台起降的反制，傳遞了強硬訊號。

2021年7月16日，解放軍宣佈台海軍演。（微博@南海的浪濤）

然由7月19日的發展觀之，美國顯然未將此警告放入心中，仍於當日派遣運輸機來台，引發了「美軍機來台是否即將常態化」等諸多猜測；而原定於7月21日結束的解放軍浙江外海軍演，甚至仍在進行。美國此般冒進，無疑是在高空走鋼索，卻還執意蒙上雙眼。

而之所以會有這般表現，乃是中國的軍事實力增長，正逐漸讓「武統」成為真實選項；美國眼見情勢這般發展，雖想避免引火自焚，卻又不願乾脆退出，只好在不大幅改變對台模糊的戰略主軸下，開始了切香腸式的有限突破。例如作勢復談台美《貿易和投資框架協議》（TIFA）、頻讓軍機來台等，用看似升高的美台實質互動，遮掩手中籌碼越發減少的現實。尤其美國將於2022年迎來期中選舉，拜登此時操作「擦邊球」，也有拉抬選情的用意。

然而表演與能力是兩回事，前者甚至不能與意願畫上等號。在美國實力日漸萎縮的今日，華盛頓在台海的話語權隨之減少，如此胡亂操作切香腸，不過是在盟友不願力挺「出兵台海」後，欲學特朗普（Donald Trump）衝撞紅線、碰碰運氣。但即便是在新冠疫情蔓延、中印邊境衝突屢現、中美貿易戰齊發的2020年，特朗普都換不來北京在台海的半點讓步，如今的拜登又如何能借此得分？倒是這般前後橫跳又縮手縮腳，不僅盡顯落日霸權的方寸大亂，亦暴露其實力不足仍強要面子的困窘。

而北京在長遠戰略規劃、內部統一呼聲高漲下，勢必不會永遠靜看美國表演。有鑑於發言人與軍演皆已登場，北京或將在未來某刻祭出當頭棒喝，且力道恐比眼下任一舉措都強硬。換言之，若非軍機極度貼近台灣本島，便是飛越離島上空，甚至再現1996年的台海導彈危機。而諸如上述強硬回擊，若有出台，北京的目的也非挑起戰火、造成無謂犧牲，而是有意防堵美台對一中原則的不斷侵蝕，同時確保自己在博弈中的主動權，好將美國逼出台海。

台防部2021年6月15日稱當天有28架次解放軍軍機進入台灣西南空域，這是台防部定期公布解放軍軍機動態數據後，最多的一次。（台防部網站截圖）

美國或許認為，先前坎貝爾（Kurt Campbell）的「美國不支持台獨」已讓台海緊張船過水無痕，「習拜會」的到來更勢必牽制北京嘴角，雙方不於在台海再生摩擦，故軍機起降應是塊能吃的安全豆腐，不料一口咬下後，卻發現仍是北京手裏的硬骨頭。

眼下的軍機風波已在中國民間引發輿情激憤，北京雖不至於立即武統，但前述的強硬舉措應已在醖釀，屆時一旦出手，恐對美國形成「半逼攤牌」的壓力，加速其退出台海的步調。何以避免局勢演變至此，關鍵仍在美國的心態上，從尊重中國在台海的紅線與主張，到避免台海翻車影響中美互動全局，美國不僅要試着習慣中國，更要為了自身的退場，開始用心閲讀中國。