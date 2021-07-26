東京奧運｜「在日本升五星紅旗，爽」　內地網民看比賽也心情複雜

命途多舛的第32屆夏季奧林匹克運動會終於在東京舉辦，對於日本來說，這屆奧運會也只能算是勉力而為，對於其鄰國，也曾在2008年舉辦過奧運會的中國來說，多少有些發言權。尤其是7月23日奧運會開幕式當天，來自中國網民的評論熱情異常高漲。



拋開開幕式之前，發生在東京奧運場館裏的性侵醜聞等不說，就開幕式而言，這個最令人期待的主場表演確實顯得過於潦草了。看得出，日本方面十分用心，異常照顧當下的疫情氣氛，但僅從電視轉播的效果來看，顯然令期待已久的觀眾十分失望。

因為疫情原因場館內空蕩蕩已經大幅拉低了現場氛圍，而現場準備的節目無論從表演、燈光還是音樂都比較低沉，令網民大呼簡直就像一場鬼片大戲。尤其是日本舞蹈演員森山身穿白衣演繹的那段哀悼新冠疫情逝世的人的湖面，被認為過於陰森，就連日本電影導演北野武也忍不住吐槽「為了這個開幕式我交了稅，把錢還給我吧。」

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雖然有聲音解釋，這種物哀與陰鬱格調的傳達是日本文化極致審美的一種體現，但人們對奧運會慣性的喜慶期待顯然還不能適應，或者無法接納這種巨大的文化差異。

就連中國境外的社交賬號也有人拿本次奧運會開幕式與2008年的相比較，「北京奧運會，讓世界了解中國；2021年東京奧運會，讓世界再次了解中國」。如果說對東京奧運會開幕式還僅限於一種「欣賞不來」的吐槽的話，那麼關於東京對運動員的後勤保障就是一種認真的鞭策了。

本次日本奧組委宣佈將用全日本 47 個都道府縣的特產為運動員供應食物，其中包括了福島海鮮產品。日本奧組委的這一供餐標準令不少國家運動員擔憂，韓國甚至對日本提供給運動員的食品進行全方位地檢測。此外，為了節儉辦奧運，運動員就寢的都是紙板牀，不少運動員已在社交平台上分享對承重的擔憂。對於大量出汗，頻繁換洗衣物的運動員來說，一棟樓只有3處洗衣機，運動員排隊一小時洗衣服的報道也引發網民熱議。

東京奧運會的種種報道令中國網民回想2008年那場恢弘盛大的場面。對於彼時的中國來說，在經歷了2000年申奧失敗後，2008年的奧運會則被視作一次國力展示。儘管那一年中國遇上天災和動蕩，中國仍然克服了不少困難。

對於中國社會來說，奧運遠不止一場體育盛會，其寄託了中國人強國強民的目標；而競技場也不只是賽場，更被視為一種國與國遠超體育層面的較量。尤其是當下在日本舉行的這屆奧運會，中國社會的情緒更加複雜。

在奧運開賽首日，中國代表隊奪得3金1銅的好成績後，網上便一片熱烈之聲，諸如「讓（中國）國歌在響起」，「在日本升五星紅旗，爽」之類的聲音。這些聲音其實暗含了某種「復仇」心理。因為在中國，恐怕沒有哪個國家令民眾對其有如此複雜的情感。

也正是在這樣的情緒下，這次奧運會的賽場更被視為戰場，中日相遇，場上的硝煙味更濃。例如在乒乓領域，日本有實力對中國乒乓構成一種挑戰，在兩隊相遇之前，觀眾的關注度已經十分高漲。日本當然想要在其主場拿下中國作為賀禮，中國當然意料到這種體育之外的意志較量。中國乒協主席劉國樑在東奧接受採訪，被問到「抽籤遇到日本隊」的話題時就稱，「仗要一場場打」。