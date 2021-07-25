東京奧運｜中華台北入場排在「TA」字輩　組委會：取自「台灣」

東京奧運開幕式各隊入場時以日文假名排序，中華台北隊排在「た／タ」（ta）字輩引起熱議，許多台灣網民紛紛感謝日本為台灣「正名」。但台媒《中時新聞網》在報道中稱，出場順序是源自於「中華台北」中的「台北（タイペイ）」，且是依循往例。

對此，來自日本的台灣研究論壇會長、愛台人士永山英樹25日在Facebook發文稱，台灣研究論壇的幹部岩田真已就相關問題去函東奧組委會，並且收到主辦方證實，中華台北隊入場以「た／タ（ta）」排序是取自日文「台湾（たいわん）」。



東京奧運開幕式23日晚間登場，中華台北隊被安排在第104個入場，有網民發現，中華台北隊的進場順序是以「た／タ（ta）」排序，而非中華台北（チャイニーズタイペイ）的「チ（chi）」，引發網民熱議。

對此，台媒《中時新聞網》稱，出場順序是源自於「中華台北」中的「台北」（タイペイ），且中華奧會依 Chinese Taipei 在奧林匹克通訊錄中的排列順序，以英文代碼TPE而列於「T」組，近年除了參加北京奧運是依「C」排序，都是排在「T」字輩。

截圖顯示，東奧組委會回覆證實排序取自日文「台湾（たいわん）」。（Facebook@永山英樹）

對此，來自日本的台灣研究論壇會長永山英樹發文稱，台灣研究論壇的幹部岩田真已經就相關問題去函東奧組委會，並且收到主辦方證實，中華隊入場順序之所以是「た（ta）」排序，正是取自「台灣」。永山英樹同時也附上與東奧組委會的來往郵件，以佐證相關說法。

根據其給出的截圖，組委會除了證實排序是來自「台湾（たいわん）」的「た／タ」（ta），還提供一則新聞連結作為參考，內容是報道日本放送協會（NHK）主播以「台灣」介紹中華台北隊入場。