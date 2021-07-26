河南暴雨｜吳亦凡被曝「選妃」後捐2千萬　網民熱議可否功過相抵

近日，網傳中國河南紅十字會拒絕了知名藝人吳亦凡2,000萬人民幣的捐款，對此，河南省紅十字會進行了回應。



綜合媒體7月26日消息，河南省紅十字會接受內媒鳳凰網娛樂詢問時表示，否認了這一消息：「這個沒有，我們沒有人拒絕」，工作人員表示，紅十字會目前通過幾種不同的正規途徑接受社會捐款，主要是銀行轉賬、微信捐款，現場捐款等，「但是不會拒絕任何人的捐款的」。

同時，據河南省鄭州市紅十字會公布的「7月24日接收社會捐款第三批資金分配去向及大額捐款公示」的明細列表顯示，「內蒙古凡世影視傳媒有限公司」捐款100萬元，該公司由吳亦凡表哥吳林擔任法定代表人。

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對此現象，很多網友評論稱，「就算你捐了錢也掩蓋不了所犯下的罪行。功過不能相抵。好自為之吧！」「每次劣跡藝人都想通過做公益捐款等手段洗白，這演技也太拙劣了！」「捐了100萬要說成捐了幾千萬人家沒收……這是洗白嗎?」

7月18日，19歲女孩都美竹爆料吳亦凡以各種方式物色、誘騙年輕女性發生關係，包括自己在內的受害者遠超8人，其中甚至包括2名未成年女生。但7月19日，吳亦凡在個人微博否認灌酒、收手機、「選妃」、「誘姦」、「迷姦」等說法。

因吳亦凡事件，一名00後女生自曝到北京警局錄口供：

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7月22日，北京市公安局通報「都美竹指控吳亦凡性醜聞事件」。根據通報顯示，吳亦凡和都美竹二人均被「中間人」劉某迢所詐騙，劉某昭一邊在都美竹跟前假冒被吳亦凡欺騙感情的受害者，另一邊，又假冒都美竹與吳亦凡律師聯繫，索要賠償，同時又假冒吳亦凡方律師，與都美竹聯繫。劉某昭欲從兩方得利。目前，劉某已被朝陽公安分局依法刑事拘留。

不過，從警方通報來看，已經證實吳亦凡確實存在「選妃」行為。針對網民舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」及近期網絡互曝的有關行為，警方表示仍在調查中，將根據調查結果依法處理。

中共政法委機關報《法治日報》就此評論稱，警方的通報表明：法律是一切蠅營狗苟的「照妖鏡」，對準甚囂塵上的紛雜輿論，使其褪去層層遮蔽，顯露真相。而這真相之中，行為放縱者、惡意炒作者、欺詐行騙者，勢必無一例外，終要受到法律的嚴懲。