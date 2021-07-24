吳亦凡事件｜00後女生自爆到北京警局錄口供　曾參與「選妃」酒局

藝人吳亦凡遭19歲女孩都美竹指控「選妃」式誘姦未成年一事持續發酵。最新消息指，又有一名女生在社交平台發文表示，已向北京警方錄完口供，事情很快會水落石出。



+ 3

微博帳號「暴躁小當ris 」23日發文透露，「北京公安已經找我錄口供了，大家別被網絡帶了節奏，事情很快會水落石出，請相信人民警察 。」但她隨後刪除上述內容，並發文稱，「知道就行了 刪了 ​​​​。」

在都美竹發文控訴吳亦凡後，「暴躁小當ris 」也曾發文稱，被吳亦凡工作人員私聊，邀請她參加吳亦凡酒會，到場後被沒收手機，看到吳亦凡在內的20多名女生及4名男性在場。酒局過後，吳亦凡要中間人把他的微信推給這些女孩，但中間人提出附屬條件，要求她去香格里拉陪睡，遭到女孩拒絕。

「暴躁小當ris 」的爆料中，出現一名叫「你好滴嘞」的網友給她引薦吳亦凡，經網民起底，「你好滴嘞」曾用名是「毛可愛YYY」（又名毛可異），是吳亦凡的「粉頭」（明星粉絲的頭目），曾發文稱吳亦凡是老闆。「毛可愛YYY」曾在都美竹等多個女孩的聊天記錄中出現，聲稱「1999年差一點點」、「實際現在00年至02年最好」，「不過條件好的還是可以考慮」。

+ 22

7月22日，北京警方通報吳亦凡都美竹事件，稱吳亦凡經紀人2020年12月以挑選MV女主角面試為由，約都美竹到吳亦凡家中參加聚會，都美竹酒後與吳亦凡發生性關係，此後到今年4月兩人保持微信聯繫；都美竹後續發布的多篇博文有網絡寫手；嫌疑人劉某迢虛構女性身份，以曾被吳亦凡欺騙感情慾共同維權的名義騙取都美竹的信任，然後雙面欺騙吳亦凡方與都美竹方。而針對網民舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」及近期網絡互曝的有關行為，警方仍在調查中。

在警方通報後，都美竹再爆料酒局細節稱，吳亦凡經紀人馮萌以談工作簽約新人為藉口約見面，去了才知道是在吳亦凡家裏的酒局，當時都美竹說過自己酒量很差，但酒桌上的人卻一直灌醉她，後來喝的不省人事後，馮萌將她送到吳亦凡卧室。

最後都美竹指出，「我沒有詐騙，沒有收錢，他們都在未經我允許轉過來的錢，都會退回給公安機關，那麼多被騙的女孩找到我，我已經盡力發聲了，可以說我炒作，為了紅，怎麼說都可以，我無所謂，可能沒有一個讓所有人滿意的結果，但我真的盡力了，希望不要再有涉世未深的女孩被欺騙身體和感情了。」

吳亦凡深陷桃色醜聞風波。（微博）

中央政法委機關報《法治日報》就此評論稱，警方的通報表明：法律是一切蠅營狗苟的「照妖鏡」，對準甚囂塵上的紛雜輿論，使其褪去層層遮蔽，顯露真相。而這真相之中，行為放縱者、惡意炒作者、欺詐行騙者，勢必無一例外，終要受到法律的嚴懲。