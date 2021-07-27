新冠病毒溯源｜環時發起聯署籲調查美國實驗室　1300萬人已參與

新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源成為目前各方較量焦點。中國方面連續「出手」就此質問美國。



綜合媒體7月26日報道，中美就病毒溯源展開新一輪的博弈。內地官媒《環球時報》發起的「呼籲世衛組織調查美國德特里克堡生物實驗室的中國網民聯署簽名」活動已獲1,300萬人參與。

不過，美國方面至今沒有回應此事。環時則聲稱，聯署服務器曾一度遭到多個美國IP地址的網絡攻擊。

中國共青團中央官微「十問美國」截圖（點擊大圖瀏覽）：

對於此事，外交部發言人趙立堅26日在例行記者會上說，首先給環時「點一個大大的讚」，其次，在病毒溯源問題上，美國欠中國網民兩個交代。

第一個是關於德特里克堡生物實驗室存在的各種疑點，美國應給出一個負責任的交代。面對1,300萬中國網民的正義呼聲，美國為何還在裝聾作啞？美國為何一而再、再而三地遮遮掩掩，遲遲不敢回應德堡的問題？美國不是聲稱「透明」嗎？「你們的透明度在哪裏？」

第二個是關於聯署服務器被指遭到來自美國的網絡攻擊，美國應該給出一個負責任的交代。就在上周，美國還在糾集個別盟友，在網絡安全問題上對中國進行無端攻擊抹黑。這次聯署服務器遭受攻擊事件，再次暴露了美國在網絡安全問題上的虛偽與雙標，驗明瞭美國作為「全球頭號駭客帝國」的真身。

趙立堅強調，如果美國真的捍衛網絡安全，支持言論自由，就應該反躬自省，與各國一道共同維護網絡安全，而非一面縱容其內部駭客網絡攻擊行徑，一面向別國潑髒水。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾於7月15日公開敦促中國對世衛第二階段調查給予更多配合，提高透明度。但北京方面已經拒絕，因為其中「實驗室泄漏說」成為重點研究項目。中國一直反對所謂「實驗室泄漏說」這一說法。