新冠肺炎︱印度神童預言2次點名台灣　台命理師指疫情這時可控制

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）至今已五度成功預言全球的疫情與天災等動盪，並2次提到台灣，針對台灣民眾的防疫給出防疫建議。他在19日的預言稱，未來幾個月全球將會面臨「第三波疫情」，情況最慘重的時期將落在明年4月。對此，命理專家小孟老師則抱持不同看法，直言2022年4月「星相大好」，疫情可獲得控制。



阿南德19日揭露4大關鍵時間點，分別為「2021年7月中」、「2021年6月到11月」、「2021年12月21日」、「2022年4月」，其中，在「2021年6月到11月」會面臨「第三波」疫情大流行，但規模會比先前第二波來得小，但到了隔年4月，全球將充滿一連串的劇變、慘重事件，「且這段崩潰時期也會形塑出未來幾年全球的大致走向。」

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小孟老師在節目《新聞挖挖哇》表示，自己同樣也是做星相的，依他的看法，2022年4月是難得一見的大好星相，因為金星、火星、木星、海王星都在雙魚座，而且全部都為順行，「反而今年下半年，有7顆行星逆行，所以下半年會很不好，但是到了明年2月過後，就會開始一路都很好，疫情可以控制。」

小孟老師也提醒，明年開始走水，因為雙魚座都是走海、水，「所以明年幾乎都是屬於水災，或者是有淹水。」民眾需特別注意。

面對新冠疫情，阿南德認為疫苗絕對無效，以長期來說甚至可能帶來傷害，「我們已經能看到那些疫苗普及率最高的國家，儘管努力想保護好自己，卻被數波疫情給淹沒。」對此，命理師廖美然則認為，阿南德可能是不清楚注射疫苗後產生的抗體會產生何種後遺症，因此才會有這樣的說法。

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