鄭州地鐵｜失聯6日乘客確認罹難　死者妻子：鄭州地鐵有重大失誤

河南暴雨致鄭州地鐵傷亡慘重，遇難乘客沙濤妻子質疑鄭州地鐵有重大失誤。河南暴雨災情嚴重，截至25日中午12時，災情已致63人遇難，5人失蹤。其中，7月20日，鄭州地鐵5號線進水，導致至少12名乘客遇難。



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據中國媒體極目新聞7月27日消息，26日繼鄭州地鐵5號線失聯乘客鄒德強確認遇難後，另一名失聯乘客沙濤的家屬也在微博發布沙濤遇難的消息。沙濤妻子也在微博發文提到，「我找到他了，躺在殯儀館的冷凍櫃裏，寫着無名氏。外形早已不再是那個英俊的小夥子。誰能想到下班途中還有一站路，你卻再也回不來了。」

從７月20日開始，沙濤妻子發現老公在鄭州地鐵上就每日在微博發文協尋，也到警局作筆錄，7月26日證實沙濤已經罹難。沙濤妻子表示，找到遺體還沒人通知他，最終是他們自己找到殯儀館，沙濤的遺體是在抽水後的地鐵隧道裡找到。

沙濤妻子在文章中標記了鄭州地鐵，質疑鄭州地鐵有重大失誤，希望有關單位能替這些死者討回公道。她提到，此次事故鄭州地鐵有不可推卸的責任。前期防汛預備工作沒有做到位，部分地鐵線路已進水，5號線卻還在正常運營；發現地鐵進水後，在長達一個多小時的時間裏沒有及時疏散乘客逃生；後期發生事故沒有及時上報，且沒有及時做好後續搜救工作等等。

對於這起重大事故，鄭州地鐵官方微博次日給出的解釋是：「強降雨造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域嚴重積水。7月20日晚18時許，積水沖垮出入場線擋水牆，進入正線區間，造成鄭州地鐵5號線列車在海灘寺街站和沙口路站隧道停運。」

網友「只是曾經」也在內地網路論壇知乎發文表示「天災固然發生了，但人禍一定是主因」，該網友表示自己是地鐵從業者針對鄭州地鐵的悲劇，他直言「運營口領導，不敢拍板做決斷，為了保全烏紗帽不給自己添麻煩，在已經接到紅色預警的情況下，堅持運營，造成最後不可挽回的局面」，該篇文章廣泛流傳。

鄭州地鐵悲劇發生後，據中國應急管理部微博7月26日消息，中國國務院安委辦、國家防辦、應急管理部、交通運輸部聯合召開中國全國城市地鐵安全防範專題視頻會議。

會議指出，各地區、各有關部門特別是地鐵所在城市和地鐵運營單位要深刻認識地鐵安全的極端重要性，自覺把保護人民生命，嚴格落實地方領導責任、預警響應和應急處置措施，遇有突發事件、自然災害等危及運營安全，地鐵運營單位要依法果斷處置，按規定暫停部分區段或者全線網的運營，及時啟動應急保障預案，並報告地鐵交通運營主管部門。