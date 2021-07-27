東京奧運．射擊｜楊倩奪金獲承諾「做業主」　涉事企業被批炒作

中國射擊運動員楊倩在7月24日為中國代表團取得東京奧運會首金引爆輿論，對此，中國企業雅戈爾集團官宣，決定獎勵楊倩一套雅戈爾住房，以慶賀她為國家和家鄉取得榮譽。



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據中國媒體《每日經濟新聞》7月27日消息，據寧波房產交易訊息服務網顯示，雅戈爾決定獎勵楊倩的房源高層户型為95平方米、113平方米、127平方米，洋房户型125平方米、140平方米，備案均價30,834.42元/平方米。

消息指，如果照此計算，最大面積和最小面積的房產，價格分別在440萬元人民幣和285萬元。對此有網友調侃，「送了一套房，企業花幾百萬，就打了一個國際化廣告。」

消息稱，雅戈爾集團相關負責人徐先生表示，公司此舉並非炒作，因為房子已經售罄了，根本沒有必要做這個宣傳，贈與房子是出於真心。

關於具體會贈送哪套房屋，徐先生告訴表示，贈送的是此前留存的樣板房，具體是哪套房，要等冠軍回來之後再做商討，並且目前房子還沒有交付，具體送哪套還沒有定。

雖然對於雅戈爾贈送房屋到底是炒作還是企業公益，網友議論不絕，但客觀上，議論也使得雅戈爾得到了空前的流量。雅戈爾在官微上公布這一消息後，其輿情增長速度快速，並在微博形成了相關熱點話題。

據悉，東京奧運首枚金牌在女子10米氣步槍項目產生，由中國射擊選手楊倩奪得，她同時以258.1環的成績打破奧運紀錄。對於成為中國和今屆奧運首金得主，楊倩稱，「奪得首金很激動，自己也覺得不可思議，很開心。今天建黨100周年，為祖國獻上禮物。」

在楊倩奪金後，中共中央政治局委員、中國國務院副總理孫春蘭代表中共中央、國務院，向中國體育代表團發賀電，稱讚楊倩為祖國和人民贏得了榮譽。

今年21歲的楊倩在2018年考入清華大學，現就讀於經濟管理學院。清華大學也在微博和微信公眾號發文祝賀。