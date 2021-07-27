東京奧運│23歲混血何詩蓓DSE 35分　8級鋼琴赴美讀呢間大學

23歲混血泳將何詩蓓今日（27日）出戰奧運女子200米自由泳準決賽，歷史性以次名晉身決賽。原來這名女飛魚更是文武雙全，除了泳術了得，在中學文憑試亦取得佳績，赴美攻讀心理學。在她的成長歷程中，還有什麼不為人知的點滴？



按圖回顧何詩蓓成長歷程

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6個月大落水 DSE獲35分

何詩蓓原名Siobhan Bernadette Haughey，父親是愛爾蘭人，母親為香港人。她的姊姊何雅舒同樣是泳手，由於家中有游泳池，何詩蓓在6個月大時便戴上手袖，在池中熟習水性，直至6歲便正式開始接受泳隊訓練。

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少年時的她就讀聖保祿天主教小學及聖保祿中學，在小學時期已代表學校參加多項校際游泳賽事獲獎，在中學時期曾任校內辯論隊成員，也曾當班長，期間亦不時參與游泳比賽，屢次刷新香港紀錄。2015年，因要應付香港中學文憑考試，曾於半年間減少練習，最終獲得七科共35分佳績，包括通識教育（5**）、英文（5*）、數學（5）、企業會計與財務概論（5）、中文（4）、化學（4）及英語文學（4）。

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赴美攻讀心理學

文憑試後，何詩蓓遠赴美國密芝根大學攻讀心理學，並加入了大學泳隊，獲校內金牌教練、曾執教奧運代表隊的Mike Bottom指導。事實上，何詩蓓亦擁有8級鋼琴底子，她在接受外媒訪問時曾提及，在兼顧游泳與學業期間，不時在大學宿舍內彈琴減壓。

何詩蓓今早在奧運女子200米自由泳準決賽，以次名晉級決賽，成為首位躋身奧運游泳決賽的香港泳手。她表示，對能晉身決賽感到高興，稍作休息後，將好好準備明天的決賽。「會留力等明日再游得更快，不會想太多，盡自己努力看看明日決賽游得如何。」

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