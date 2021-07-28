東京奧運｜港隊摘金奏中國國歌　中華台北奪冠頒獎禮播什麼？

周一（26日），港隊男子花劍代表張家朗，奪得香港歷史上第二面奧運金牌，頒獎典禮上升起區旗、奏響中華人民共和國國歌。

那麼，如若同樣可以獨立參賽的，中華台北隊以及澳門隊在奧運會等賽事中奪冠，又分別會升什麼旗、奏什麼歌呢？



張家朗奪冠時奧運會歷史上首次升香港區旗奏中國國歌。（NHK畫面）

港隊首次奪得奧運金牌，還要追溯到1996年亞特蘭大奧運會，李麗珊以英屬香港代表身份奪得女子滑浪風帆金牌。因彼時香港尚未回歸，故頒獎典禮上升起的是港英旗、奏響的是英國國歌。

而張家朗今次奧運會奪冠，不僅是香港歷史上第二面奧運金牌，同樣亦是香港回歸後的首面金牌。

根據中英雙方在香港回歸時簽訂的協議以及《奧林匹克憲章》等規定，香港可以以單獨地區身份作為國際奧組委成員並參加奧運會，當選手奪得金牌時則升香港特別行政區區旗，奏中華人民共和國國歌。

1996年亞特蘭大奧運會上，李麗珊奪冠時升起的港英旗。（影片截圖）

中華台北奧委會會歌

據2020東京奧運會官方網站消息顯示，中華台北隊自1956年開始以「中華民國」的名義參加奧運會直至1972年。而在缺席1976、1980年兩屆奧運會之後，1984年以中華台北隊命名重返奧運會賽場，此後亦一直以該名以參賽。

但是，國際奧委會就禁止，中華台北方面在奧運會中使用「中華民國國旗」以及「中華民國國歌」，取而代之的為中華台北奧委會會旗（即是梅花旗）和中華台北奧委會會歌。

中華台北奧委會會旗。（Facebook）

澳門並非國際奧委會成員？

至於澳門，則因為1991年提出入會國際奧委會，未被葡萄牙方重視，未有成事。到1995年國際奧委會修改章程，訂明只有獨立國家才能夠成為會員，因此澳門亦錯過了申請入會的資格。

現時的澳門體奧會，則屬亞洲奧林匹克委員會、東亞奧林匹克委員會及葡語系奧林匹克委員會成員，但並不是國際奧林匹克委員會成員。

而在2018年的亞運會賽事中，澳門代表團在奪冠時，亦是按規矩升澳門區旗、奏中國國歌。