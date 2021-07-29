河南暴雨｜低窪地難具「良好的自然排水條件」　鄭州地鐵被指違建

河南暴雨災情致鄭州地鐵5號線14人死亡。鄭州官方通報事故原因是「積水沖垮出入場線擋水牆」。擋水牆為何被衝破引發輿論質疑。更有地鐵專家表示，5號線地鐵地處低窪，根本不符地鐵設計規範。



7月20日晚間，鄭州地鐵5號線一車廂多人被困，水位淹過肩膀。（微博@MyRadio ）

7月21日，「鄭州發布」官方微博通報事故原因：「強降雨造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域發生嚴重積水現象，7月20日18時許，積水沖垮出入場線擋水牆進入正線區間，造成鄭州地鐵5號線列車在海灘寺街站和沙口路站隧道列車停運……共疏散群眾500餘人，其中12人經搶救無效死亡、5人受傷。」

7月27日，鄭州市防汛抗旱指揮部公布，在地鐵5號線中共有14人因災遇難。

「積水沖垮出入場線擋水牆……」這是一道什麼樣的擋水牆，擋水牆為何被衝破，為何停車場的防汛措施失效，這些疑問成為輿論關注之一。

內媒《津雲新聞》25日報道指，多位當地居民表示，出現暴雨當日，形成的積水從好幾個方向，以肉眼可見的流速向五龍口停車場方向彙集，最終沖壞了一段圍牆，傾瀉進停車場。

鄭州地鐵五號線因灌入雨水造成14人死亡，遇難者「頭七」之日，當地民眾前往五號線沙口路站獻花悼念。（微博@西安老方A）

據報道，從外部看，停車場圍牆有一個低矮的底座，上部為金屬護欄。一般人從常識出發，難以識別這是一般的圍牆還是具有防汛功能的擋水牆。關於停車場的圍牆，在網絡上引起了不少的爭論。有網民質疑道，「這就是擋水牆？怕不就是普通的圍牆？」當地不少市民也表示一直以為就是普通的社區圍牆。

了解現場情況的地鐵建設工程師任華表示，同以圍牆作為防汛擋水牆的爭議相比，五龍口停車場出入線整體坐落在一個窪地上的設計方案，顯得更加「不可思議」。

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他指出，中國住建部和國家質檢總局發布的《地鐵設計規範》國家標準中，明確指出選址應「具有良好的自然排水條件」。而五龍口停車場出入線隧道口頂板比外圍市政道路地面低了大約2-3米。隧道口外沿是一段斜護坡，護坡的上方外側，才是圍牆，圍牆外是市政道路地面。

對於這一選址和設計方案，地鐵工程師任華表示，這屬於不符合相關標準，不符合「具備良好的自然排水條件」這一要求。「我在工作中沒有見到過類似的設計，真是不可理解，地勢比外邊還低，這不就成了匯水點了嗎？」任華表示。

任華介紹，在平原地區，地鐵停車場內地面一般要高於外部市政道路，場內的出入場線一端直接連通地下隧道，只有地勢比外部更高，才能防止暴雨中外部積水灌入隧道。

此次暴雨災情引發輿論熱議。有不少自媒體批評，除了多年難遇的天災難以抵抗，鄭州的城市治理、災情防控機制的不到位也是出現大規模災情的原因之一。