新冠病毒溯源｜軍媒重提德特里克堡實驗室　外交部籲美方徹底調查

針對新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源問題，西方國家不斷指責中國，而中國有逾1,600萬網民參與聯署，呼籲世界衛生組織在下一階段新冠病毒溯源中，對美國德特里克堡實驗室進行調查。這個數字還在快速增加。



外交部新聞發言人趙立堅曾指，面對本國近63萬因疫情逝去的生命，美方應展現透明，切實採取措施徹底調查本國疫情源頭，徹底調查美國抗疫不力的原因並追究責任者，徹底調查德特里克堡及200多個美國海外生物實驗基地種種疑雲，給世界人民和國際社會一個交代。

新冠肺炎疫情蔓延，病毒溯源成為防疫一大重點。（AP）

中國軍方媒體《解放軍報》刊文稱，這個儲存着大量致命病原體的生物實驗室，安全狀況十分堪憂。由於「沒有完善的系統」淨化實驗室廢水，以及多處違反關於處理特定製劑和毒素的規定，德特里克堡在「聯邦特定生物製劑計劃」中的註冊許可於2019年8月被暫停，直到2020年3月才得以恢復。

該報稱，與德特里克堡出現問題幾乎同時，靠近德特里克堡的兩家養老院出現了一種不明原因導致肺炎的呼吸道疾病。德特里克堡所在的馬里蘭州也報告稱「電子煙疾病」患者病例數增加了一倍。不久後，全球新冠肺炎大流行。

2020年12月，美國《臨牀感染疾病》雜誌發布研究報告稱，在2019年12月13日至16日期間，美國加利福尼亞、俄勒岡和華盛頓三州至少39人的血液中已經出現新冠病毒抗體。

文章稱，近來，美國不顧眾多科學結論，一再居心叵測地鼓吹針對中國開展所謂第二階段溯源調查。美國是否應先自證清白，揭開德特里克堡實驗室的重重疑雲？

報道稱，明知病毒溯源是一項曠日持久的科學工作，卻肆意甩鍋別國，大搞毫無底線的政治操弄，美國政府究竟想掩蓋什麼？

文章最後質疑稱，歷史問題、溯源疑雲、抹黑動機，這些美國政府一再回避、三緘其口的問題，並不會因為逃避和甩鍋就會自動消失。對此，國際社會在等待一個答案。德特里克堡，該給一個負責任的交代了。