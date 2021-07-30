南京疫情｜Delta病毒蔓延7省市多數患者已打針　國藥研新疫苗應對

江蘇南京爆發新一輪本土新冠肺炎疫情，當地累計感染人數接近200人，引起本輪疫情的病毒株是Delta病毒。目前確診數字仍在持續攀升，並擴散到北京、廣東、湖南、四川、遼寧、安徽等省市。



據悉，本輪疫情的最大疫區南京祿口機場，其大部分確診者已經接種疫苗，在其他省市確診的關聯病例亦有不少人已經完成兩劑疫苗接種。滅活疫苗能否應對Delta病毒引發關注。



國藥集團中國生物董事長楊曉明對此表示，從實驗室獲得數據來看，國藥集團中國生物研發生產的滅活新冠疫苗在應Delta變種病毒時可以產生有效保護。他同時也透露，國藥正在研發可應對變種病毒的新冠疫苗。



4月1日，南京航空航天大學師生集中接種新冠疫苗。（中新社）

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，如果不打疫苗，感染的人數可能會更多。他強調，若以減緩傳播和降低病死率作為目標，中國滅活疫苗可以承擔一定的保護，但是作為清零和根除疾病流行，可能是目前疫苗不能達到的目標。

國藥集團中國生物董事長楊曉明近日接受內媒《澎湃新聞》採訪時也表示，從實驗室獲得數據來看，國藥滅活新冠疫苗在應對Delta變種病毒時可以產生有效保護。但是流行病學和疫苗有效性數據，目前還沒拿到。

楊曉明稱，如果後續還可能有新的變異病毒出現，國藥疫苗也能快速地調整到應對新的變異。但他表明，沒有一個疫苗能夠100%有效，目前的疫苗經過一二三期臨床試驗證明有效，接種疫苗會大幅度降低轉重症和死亡風險。

國藥集團正研發生產新的滅活疫苗應對Delta變種病毒。（中新社）

被問到會否研發生產新的滅活疫苗應對Delta變種病毒，楊曉明稱，「關於新冠病毒變異毒株的疫苗研發，正在緊鑼密鼓地開展，安全評價和有效性評價等等這些臨床研發工作正在加班加點進行。」他強調，新的變異株的疫苗研發，有一整套規範的要求，也要時間和試驗去驗證，「目前我們正在做。」

楊曉明又被問到，當新毒株疫苗研發成功時，若Delta變種病毒不再流行，企業的研發工作是否浪費了。他回應稱「沒有浪費」。他認為，科研工作本身就是一直要堅持，要追蹤病毒變異過程和變異規律，要研究它才能夠掌握更多的數據，不管是否成功，掌握更多的數據才有可能有效地抵禦。